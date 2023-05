Francia beffata a Eurovision, La Zarra risponde col dito medio al televoto Delusione per l’artista francese, che non prende bene il punteggio basso del televoto e risponde con il dito medio mentre è inquadrata.

A cura di Andrea Parrella

Eurovision 2023 si rivela una delusione per la Francia, ma la manifestazione vinta da Loreen per la Sveziasi è chiusa ancor peggio di quanto il risultato non avesse già detto. In gara per i transalpini c'era La Zarra, artista che ha portato sul palco la canzone "Évidemment", un pezzo che sembrava promettere ottimi esiti alla vigilia della manifestazione, sia per l'efficacia del pezzo che per la presenza scenica dell'artista, che non pare deficitare in fatto di personalità.

Il gesto della cantante dopo il televoto

Personalità che sembra esserle sfuggita di mano quando all'annuncio dei "soli" 50 punti assegnati dal televoto alla Francia, ha risposto rivolgendo un dito medio alla telecamera mentre era inquadrata. Gesto che, évidemment, non è piaciuto in Francia, dove i commenti in questi primi minuti non sono stati concilianti nei suoi confronti, ma che probabilmente non farà piacere nemmeno al pubblico degli altri paesi, vero destinatario del gesto de La Zarra. Come da regolamento, infatti, Eurovision prevede che il televoto consenta di votare per tutti gli artisti tra quello che rappresenta il proprio paese. Di fatto La Zarra non è piaciuta all'estero e l'artista non ha preso il risultato con sportività. A conferma della sua reazione scomposta, giornalisti presenti sul posto affermano che La Zarra abbia lasciato la Green Room, ovvero l'area da dove artisti e delegazioni assistono allo show, prima della fine della serata.

La Francia a Eurovision, le delusioni negli ultimi anni

L'Eurovision 2023 della Francia si chiude così nella parte destra della classifica, a 104 punti, dietro l'Austria e appena prima della Spagna, altra delusa della serata. Sono cinque le vittorie per la Francia nella storia di Eurovision, ma l'ultima è davvero troppo lontana, se si considera che è necessario tornare al 1977 per vedere i transalpini affermarsi piazzarsi per l'ultima volta al primo posto nella manifestazione. A imporsi, in quell'occasione, era stata Marie Myriam con la canzone L'oiseau et l'enfant. Da allora solo delusioni, con due secondi posti nel 1990 e nel 1991 e quello del di Barbara Pravi nel 2021, alle spalle dei Maneskin.