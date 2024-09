video suggerito

Parenzo contro un camionista in autogrill: "M'ha fatto il dito medio! Leggiti un libro, cogli*ne!" Imprevisto in apertura di puntata a La Zanzara del 13 settembre. David Parenzo, in collegamento da un autogrill con Giuseppe Cruciani, si è trovato coinvolto in uno scontro con un camionista.

"M'ha fatto il dito medio! Ma leggiti un libro, cogli*ne!". Curioso imprevisto in apertura di puntata a La Zanzara del 13 settembre. David Parenzo, in collegamento da un autogrill con Giuseppe Cruciani, si è trovato coinvolto in uno scontro con un camionista. Questi, dopo averlo riconosciuto, lo ha affrontato con un gestaccio poco elegante: il classico dito medio. Così, proprio mentre il conduttore de L'Aria che Tira era in diretta a La Zanzara, ha deciso di affrontare il camionista: "Aspetta che sta succedendo una cosa. Sono fermo qui in autogrill e c'è un camionista che mi ha fatto il dito medio".

Lo scontro tra David Parenzo e il camionista

Mentre Giuseppe Cruciani ha applaudito al camionista – "È uno dei nostri! È uno dei nostri!" – David Parenzo non si è trattenuto: "Sono fermo qui in autogrill e c'è un camionista che mi ha fatto il dito medio. Ma vaffanc*lo. Ma pensa te, sono qua bloccato in autogrill e c'è questo che mi fa il dito medio. Leggiti un libro, cogli*ne. Leggiti un libro! Vaffanc*lo". La trasmissione va avanti per un po', ma lo scontro riparte poco dopo. Alla fine, David Parenzo continua regolarmente la trasmissione, non prima di spiegare l'accaduto: "Ma è un imbecille d'un camionista. M'ha visto e m'ha urlato: "Parenzo" e m'ha fatto il dito medio".

Un'abitudine consolidata

Non è la prima volta che David Parenzo conduce in mobilità la trasmissione di Radio24. Nella giornata di venerdì era atteso a Camogli per il Festival della Comunicazione mentre lo scorso luglio ha condotto le ultime puntate in collegamento da Anzio, durante le sue vacanze estive. Una consuetudine che il pubblico di La Zanzara ormai conosce bene, e che spesso riserva momenti curiosi, se non veri e propri tormentoni. Questa volta, l'imprevisto è arrivato in un autogrill, con un camionista protagonista di un siparietto che resterà impresso nelle cronache della trasmissione.