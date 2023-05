A che ora inizia e finisce l’Eurovision 2023: gli orari e dove vederlo in tv e streaming Stasera 9 maggio inizia l’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool con la prima semifinale, seguita l’11 dalla seconda e sabato 13 dalla finalissima: ecco dove vederlo in tv e streaming.

Inizia stasera 9 marzo l'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool, la kermesse musicale che vedrà 37 paesi europei partecipanti. Nelle prossime ore ci sarà la prima semifinale, con i primi 15 dei 37 paesi a esibirsi sul palco della Liverpool Arena, mentre la seconda finale si terrà il prossimo 11 maggio: due giorni dopo, esattamente sabato 13 maggio la finalissima. Saranno in quattro a condurre la serata: alla cantante Alesha Dixon si unirà l'attrice Hannah Waddingham e la cantante ucraina Julija Sanina, che durante la prima semifinale si esibirà come ospite insieme a Rita Ora. In finale, a loro, si unirà il il conduttore televisivo irlandese Graham Norton. In Italia invece, il commento verrà affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi, insieme a Kaze che annuncerà i voti per l'Italia. Saranno invece 26 i finalisti di questa edizione, 10 scelti per ogni semifinale, oltre all'Ucraina, vincitrice dell'ultima edizione e i paesi considerati Big Five: l'Italia di Marco Mengoni, insieme ai rappresentanti di Francia, Germania, Spagna e Inghilterra.

L'Eurovision in diretta tv e streaming su Rai 2

Le due semifinali del 9 e 11 maggio andranno in onda in diretta su Rai 2 alle 21.00, precedute da due anteprime alle 20.15, mentre la finale sarà trasmessa il 13 maggio da Rai 1 inizierà alle 20:40. Il racconto in simulcast delle tre serate su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre sarà affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo. In streaming è possibile seguire l'evento sulla piattaforma RaiPlay. Nella finale del 13 maggio, Marco Mengoni e i Piqued Jacks non saranno i soli ospiti italiani: infatti, si esibirà anche Mahmood, ma non solo. Con lui attesi anche Netta, ornelia Jakobs, rappresentante svedese classificatasi al quarto posto lo scorso anno e Daði Freyr, artista islandese in gara nel 2021. Ma il più atteso, sarà sicuramente Sam Ryder, il cantante britannico classificatosi al secondo posto nella scorsa edizione e la Kalusha Orchestra, vincitrice con il brano Stefania.

A che ora inizia l'Eurovision 2023 stasera

Stasera, 9 maggio, inizia l'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool: la prima semifinale vedrà scontrarsi 15 dei 37 paesi partecipanti, tra cui Malta, Portogallo e Croazia. La prima Semifinale si aprirà con una delle conduttrici, l‘ucraina Julia Sanina, che canta un estratto della sua Маяк, mentre l’ospite dell’Interval Act è Rita Ora con un medley dei suoi successi e con il suo ultimo singolo, Praising You con Fatboyslim. A seguire ci sarà anche il duetto tra la cantante ucraina Alyosha, che ha partecipato per l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2010 e Rebecca Ferguson su una versione anglo-ucraina di Ordinary World dei Duran Duran.

A che ora finisce la prima semifinale dell'Eurofestival

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool, dopo l'esibizione dei concorrenti e degli ospiti, dovrebbe terminare intorno alle 23:20, poiché 5 minuti dopo, sul palinsesto di Rai 2, è previsto l'inizio di Bar Stella, il varietà condotto da Stefano De Martino.