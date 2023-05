La scaletta dell’Eurovision 2023: i cantanti della prima semifinale in ordine di esibizione su Rai 2 Stasera 9 maggio, inizia l’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a Liverpool, con la messa in onda della prima semifinale: si esibiranno i primi 15 paesi. Qui la scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Eurovision 2023, logo BBC

Dopo mesi di attesa, stasera 9 maggio inizia l'Eurovision Song Contest 2023, che si aprirà stasera alla Liverpool Arena con la prima semifinale: nelle prossime ore infatti, si esibiranno i primi 15 dei 37 paesi, tra cui Malta, Portogallo e Croazia. Tra i grandi ospiti della serata, non figurerà sicuramente Marco Mengoni: ricordiamo che l'Italia, insieme ai rappresentanti di Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, fanno parte dei Big Five. Questi paesi infatti, accedono di diritto alla finale, senza dover passare attraverso le fasi eliminatorie della gara. Alle ore 21, in diretta su Rai 2 e RaiPlay, oltre che sul canale YouTube ufficiale dell'Eurovision Song Contest, sarà possibile seguire la diretta: a commentare, per la televisione italiana la coppia formata da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, insieme a Kaze che annuncerà i voti per l'Italia. Ci saranno due ospiti durante la prima serata, tra cui la cantante Julia Sanina che canta un estratto della sua Маяк, mentre l'ospite dell'Interval Act è Rita Ora con un medley dei suoi successi e con il suo ultimo singolo, Praising You, in collaborazione con FatboySlim.

La scaletta della prima semifinale dell'Eurovision

Stasera 9 maggio, alle ore 21, in diretta su Rai 2 e RaiPlay, va in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023, che quest'anno si terrà alla Liverpool Arena: tra gli artisti da tenere d'occhio c'è sicuramente la rappresentante portoghese Mimicat, ma anche la svedese Loreen con la sua Tattoo. Questo è l'ordine d'uscita della prima semifinale di ESC 2023.