Quando canta Marco Mengoni all’Eurovision 2023 Stasera 9 maggio inizia l’Eurovision Song Contest 2023, con la prima semifinale: non canterà Marco Mengoni la sua Due Vite. Ecco quando si esibirà il cantante.

A cura di Vincenzo Nasto

Marco Mengoni all’Eurovision 2023

Mancano poche ore alla partenza dell'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool: stasera 9 maggio infatti, ci sarà la prima semifinale dell'Eurovision, seguita dalla seconda il prossimo 11 maggio. Tutto terminerà con la finale del 13 maggio, dove salirà sul palco anche il rappresentante italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni con il suo brano Due Vite. Il cantante romano infatti, non gareggerà nelle due semifinali, perché come negli anni passati, l'Italia è uno dei Big Five. Come l'Italia, anche i rappresentanti Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, arriveranno direttamente alla fase finale, insieme all'Ucraina, vincitrice della scorsa edizione. Sarà quindi il prossimo 13 maggio la data segnata in rosso per rivedere Due Vite, il brano che ha conquistato il Festival di Sanremo, alla Liverpool Arena, cercando di avvicinarsi magari alla vittoria della kermesse.

Ma come ha annunciato lo stesso Marco Mengoni, e come accaduto in passato per Brividi di Mahmood e Blanco, anche Due Vite cambierà pelle per arrivare pronta all'Eurovision Song Contest 2023. Per adattarsi al regolamento dell'evento, che prevede che le canzoni in gara non superino i tre minuti, il testo ha subito dei tagli. La versione originale della canzone prevedeva una durata di 3.45 minuti, e per l'occasione, l'artista romano ha deciso di abbreviare il primo ritornello, oltre agli hook della canzone e parte della prima strofa: un sacrificio che gli ha permesso di arrivare all'occasione con un brano al di sotto dei tre minuti, nei tempi stabiliti dal regolamento. Come ha dichiarato nell'intervista a Fanpage.it, il cantante aveva pensato anche a un cambio di traccia: "Ci ho pensato perché tengo al prossimo disco, alla terza parte, Prisma, credo ci siano molti pezzi che saranno importanti nella mia carriera, mi sono lasciato una porta aperta per tornare e capire se potevano essere dei pezzi più nuovi e giusti poi, riflettendo, ho pensato che Due vite è un bel viaggio e descrive tantissimo gli ultimi anni della mia vita, il lavoro fatto su me e forse era giusto che condividessi con l'Europa questa parte intima ma molto presente e viva. È stata la scelta giusta".

Come per Mahmood e Blanco, anche questa volta, Marco Mengoni canterà solo durante la finale dell'Eurovision Song Contest. L'anno scorso, nella kermesse torinese, la coppia da Brividi si era lanciata in un'esecuzione intima del brano che aveva conquistato il Festival di Sanremo 2022: si prospetta un'esibizione all'altezza per il doppio vincitore del Festival di Sanremo. Ma c'è anche un altro parallelismo con lo scorso anno: infatti, anche in queste edizioni, Marco Mengoni non sarà l'unico partecipante italiano. Lo scorso anno, sul palco dell'Eurovision Song Contest, era salito Achille Lauro con la sua Stripper durante la seconda semifinale dell'edizione, non conquistando la finale. Quest'anno, toccherà ai Piqued Jacks, vincitori del contest Una voce per San Marino, guadagnarsi uno dei 10 posti durante la seconda semifinale, per approdare con Marco Mengoni alla finalissima il prossimo 13 maggio.