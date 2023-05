Eurovision 2023, ecco chi sono i favoriti alla vittoria finale secondo i bookmakers Dopo la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2023, sembrano essere più chiari i favoriti alla vittoria della kermesse europea secondo i bookmakers: tra questi non figura Marco Mengoni e la sua Due Vite.

A cura di Vincenzo Nasto

Mengoni, Alessandra Mele e La Zarra, foto di Eurovision Tv

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle scorse ore, è andata in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023: il primo spiraglio su 15 dei 37 concorrenti della kermesse, che ha aperto, ancora di più, il dibattito sui favoriti alla vittoria finale. E forse la prima semifinale, con la rivelazione dei primi 10 finalisti, ci ha fatto scoprire già chi potrebbe trionfare il prossimo 13 maggio, data segnata in rosso della finalissima alla Liverpool Arena. Quest'anno infatti, i paesi balcani hanno quasi monopolizzato l'attenzione del pubblico e della community di Eurovision, sia per le incredibili scenografie, ma soprattutto per la capacità vocali e l'orecchiabilità dei brani. Ne abbiamo avuto un assaggio con la svedese Loreen e la sua Tattoo, ma anche con l'italianissima Alessandra Mele per la Norvegia e la sua Queen of Kings: sullo sfondo non si può togliere dalla corsa alla vittoria Marco Mengoni e le sue Due Vite, ma anche la francese La Zarra con il suo Évidemment.

A questi, dopo l'esibizione di ieri sera non si può escludere Käärijä, il rapper finlandese e la sua canzone Cha cha cha, prossimamente nelle top Viral di Spotify. Fuori dalla top five i giochi però non sono chiusi, con l'armena Brunette e la sua Future Lover che potrebbe sovvertire i pronostici, ma anche il padrone di casa, Mae Muller, che correrà con la sua I Wrote a Song. Un giudizio che sembra apparire anche nelle quote dei bookmakers, che vedono come prima favorita la svedese Loreen, già vincitrice nel 2012 della competizione con il singolo Euphoria. La sua Tattoo sul palco della Liverpool Arena, una performance artistica e vocale di gran livello, ha sicuramente acceso i riflettori sulla cantante, che viene seguito dal protagonista di giornata, il rapper Käärijä con la sua Cha Cha Cha e al terzo posto Alessandra, la cantante italiana che rappresenta la Norvegia all'Eurovision con Queen of Kings.

Situazione diversa se l'occhio cade sui numeri raccolti in streaming dalle canzoni, soprattutto sul profilo YouTube ufficiale di Eurovision Song Contest 2023. Al primo posto troviamo infatti, l'Armenia con la cantante Brunette e la sua Future Lover che ha quasi superato i 6 milioni di visualizzazioni con il video ufficiale. Subito dietro si piazza la Svezia con Loreen a 5 milioni e mezzo di ascolti, mentre distaccati Israele a 4,6 milioni di visualizzazioni con Noa Kirel e la sua Unicorn: a chiudere il quartetto d'archi arriva l'autrice francese La Zarra con il suo Évidemment. Molto lontano invece dalla testa della classifica Marco Mengoni, fermo a 286mila visualizzazioni, ma si può anche aprire una postilla: il video ufficiale della canzone, ad oggi su YouTube, ha raccolto 58 milioni di visualizzazioni. Un successo simile su Spotify, dove Due Vite è ferma a quasi 49 milioni di stream.