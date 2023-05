Eurovision 2023, i cantanti in gara e le 37 canzoni dei paesi partecipanti L’Eurovision Song Contest 2023 torna in prima serata, in diretta dal Liverpool Arena, per tre serate: il 9 e l’11 maggio si terranno le prime due semifinali, con la serata conclusiva di sabato 13 maggio. L’Italia, tra i big five e quindi direttamente in finale, gareggia con Marco Mengoni e la sua Due Vite.

A cura di Ilaria Costabile

L'Eurovision Song Contest 2023 sarà diviso in tre prime serate in diretta su Rai2, dalla Liverpool Arena: il 9 e l'11 maggio ci saranno le prime due semifinali, mentre la serata conclusiva in cui verrà annunciato il Paese vincitore della kermesse sarà nella serata di sabato 13 maggio. Sono ben 37 i Paesi che prenderanno parte alla gara, tra cui anche i big five, ovvero Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia che accedono direttamente alla finale. L'Ucraina, come vincitrice del 2022 rientra tra i finalisti di diritto, si esibirà nella serata conclusiva. L'anno scorso sul palco del Contest erano saliti per la bandiera tricolore Mahmood e Blanco, stavolta invece ci sarà Marco Mengoni, vincitore di Sanremo con il brano "Due Vite". A commentare la serata sarà Gabriele Corsi, mentre come annunciatrice per l'Italia ci sarà l'attrice e musicista Kaze.

I cantanti in gara nella prima semifinale dell'Eurovision il 9 maggio

La prima semifinale dell'Eurovision, sarà trasmessa su Rai2 martedì 9 maggio, e potranno esibirsi i primi quindici Paesi che prendono parte alla kermesse a cui, anche quest'anno, a seguito del conflitto ancora in atto, la Russia non prenderà parte. Qui di seguito c'è l'ordine di uscita delle varie nazioni, dalla Norvegia che aprirà la gara alla Finladia a cui spetta l'ultima esibizione.

Norvegia: Alessandra – “Queen of kings”

– “Queen of kings” Malta: The Busker – "Dance (Our own party)"

– "Dance (Our own party)" Serbia: Luke Black – "Namo mi se spava" (Ho solo sonno)

– "Namo mi se spava" (Ho solo sonno) Lettonia: Sudden Lights – "Aijā"

– "Aijā" Portogallo: Mimicat – "Ai coração" (Oh cuore)

– "Ai coração" (Oh cuore) Irlanda: Wild Youth – "We are one"

– "We are one" Croazia: Let 3 – "Mama šč!"

– "Mama šč!" Svizzera: Remo Forrer – "Watergun"

– "Watergun" Isreale: Noa Kirel – "Unicorn"

– "Unicorn" Moldavia: Pasha Parfeni – “Soarele şi luna” (Sole e luna)

– “Soarele şi luna” (Sole e luna) Svezia: Loreen – "Tattoo"

– "Tattoo" Azerbaijan: TuralTuranX – "Tell me more"

– "Tell me more" Repubblica Ceca: Vesna – "My sister’s crown"

– "My sister’s crown" Olanda: Mia Nicolai & Dion Cooper – "Burning daylight"

– "Burning daylight" Finlandia: Käärijä – "Cha cha cha"

Eurofestival 2023, i paesi partecipanti nella seconda semifinale dell'11 maggio

La seconda semifinale della kermesse canora si terrà giovedì 11 maggio e vedrà esibirsi le altre sedici nazioni che non si sono esibite nella prima semifinale del 9 maggio. In questa seconda fase dell'evento ci sarà anche San Marino, rappresentato da un gruppo di ragazzi provenienti da Pistoia. Ecco l'ordine di esibizione dei Paesi partecipanti:

Danimarca: Reiley – “Breaking my heart“

– “Breaking my heart“ Armenia: Brunette – “Future lover“

– “Future lover“ Romania: Theodor Andrei – "D.G.T. (Off and on)"

– "D.G.T. (Off and on)" Estonia: ALIKA – "Bridges"

– "Bridges" Belgio: Gustaph – "Because of you"

– "Because of you" Cipro: Andrew Lambrou – "Break a broken heart"

– "Break a broken heart" Islanda: Diljá – "Power"

– "Power" Grecia: Victor Vernicos – "What they say"

– "What they say" Polonia: BLANKA – "Solo"

– "Solo" Slovenia: Joker Out – "Carpe diem"

– "Carpe diem" Georgia: Iru – "Echo"

– "Echo" San Marino: Piqued Jacks – "Like an animal"

– "Like an animal" Austria: Teya & Salena – "Who the hell is Edgar?"

– "Who the hell is Edgar?" Albania: Albina & Familja Kelmendi – "Duje" (Amalo)

– "Duje" (Amalo) Lituania: Monika Linkyte – "Stay"

– "Stay" Australia: Voyager – "Promise"

Marco Mengoni tra i Big Five in finale sabato 13 maggio 2023

Con big five si fa riferimento ai cinque paesi che sostengono economicamente l'Unione Europea di Radiodifussione, ovvero Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, di cui tre di questi sono tra i fondatori dell'Eurovision Song Contest. È questa la ragione per cui, questi cinque paesi hanno accesso diretto alla finale della kermesse, senza dover superare la fase della semifinale come tocca fare agli altri paesi coinvolti nell'evento. Come rappresentante dell'Italia, quindi, Marco Mengoni sarà tra i Big Five e si esibirà nella serata finale del 13 maggio. Tra i cinque finalisti di diritto c'è l'Ucraina, vincitrice dello scorso Eurovision e organizzatrice dell'evento attuale.