Marco Mengoni vince il premio della critica ad Eurovision, poi sfila con la bandiera LGBT Marco Mengoni si è aggiudicato il premio della critica, lo stesso vinto da Mahmood nel 2019 per il suo brano ‘Soldi’. Fu il primo italiano a portarlo a casa. Poi ha sfilato sul palco della Liverpool Arena con una bandiera arcobaleno sulle spalle, trovando pieno sostengo nel pubblico.

A cura di Giulia Turco

Marco Mengoni si è esibito nel corso della finalissima di Eurovision Song Contest 2023, sabato 13 maggio, portando sul palco ‘Due Vite’, il brano vincitore del Festival di Sanremo, per il quale gli è stato assegnato sin da subito il premio per la critica europea per la miglior composizione.

Due Vite vince il Marcel Bezençon Awards

Pochi minuti prima dell’inizio della serata, si è tenuta la cerimonia di consegna di alcuni premi collaterali alla gara, come il Marcel Bezençon Awards, per la miglior composizione, che è stato assegnato a Mengoni. Scritta dal cantante di Ronciglione insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta, ‘Due Vite’ è stata premiata con il riconoscimento intitolato al fondatore della kermesse europea. È lo stesso che venne consegnato anche a Mahmood nel 2019, per il suo brano ‘Soldi’, che si classificò poi secondo in classifica quell’anno. Mahmood fu il primo italiano a vincere il Composer Awards, uno dei tre premi (insieme al Press Awards e l’Artistica Awards) che costituiscono il Marcel Bezençon Award, il riconoscimento intitolato al primo direttore generale della European Broadcasting Union.

Mengoni sul palco di Eurovision con la bandiera arcobaleno

“Quando salgo sul palco non ho la percezione di quello che sta accadendo, è come se fossi in un universo parallelo”, ha raccontato Mengoni a Mara Maionchi e Gabriele Corsi a margine della sua esibizione. “Per me è già una vittoria essere qui, soprattutto a Liverpool. Città dei Beatles. È già un grande regalo, a prescindere dalla postazione in classifica”.

Durante la sfilata iniziale, poco prima che si entrasse nel vivo della gara, Mengoni si è presentato sul palco della Liverpool Arena con una bandiera dell’Italia e una arcobaleno, in sostegno della causa LGBT. Il suo gesto ha scatenato un fragoroso applauso da parte del pubblico e anche sui social è stato particolarmente apprezzato.