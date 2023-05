La Zarra commenta il dito medio alla finale Eurovision 2023: “Il gesto per me significa altro” L’artista canadese che ha rappresentato la Francia all’Eurovision 2023 rompe il silenzio sulla polemica generata dal dito medio rivolto alle telecamere durante la finale, dopo l’assegnazione dei punti. Ha rivelato che “nella sua cultura” quel gesto “non è negativo, si usa tra amici per dire “non è grave”

Ai 50 punti assegnati alla sua esibizione dal televoto, la rappresentante della Francia, La Zarra, aveva risposto con un dito medio, un gesto ripreso dalle telecamere dell'evento e che ha subito attirato l'attenzione. Ai telespettatori dell'Eurovision Song Contest 2023 non è sfuggito neanche l'abbandono dell'artista dalla cerimonia subito dopo aver appreso il posto in classifica: così la canadese residente in Francia si è trovata al centro di una polemica che ha fatto il giro del mondo. Ai microfoni di bfmtv.com ha spiegato cosa si nasconde dietro quel gesto "nella sua cultura" e il perché è scappata dallo studio prima della proclamazione del vincitore.

Le parole di La Zarra dopo le polemiche

Non era un dito medio quello che La Zarra ha rivolto alle telecamere dopo aver appreso i punti a lei assegnati dopo l'esibizione all'ESC 2023. L'artista canadese, residente in Francia, in un'intervista con bfmtv.com ha spiegato che "nella sua cultura" quel gesto "non è negativo, al contrario, si usa tra amici per dire "non è grave". Non ha smentito la sua delusione per il mancato risultato sperato: "Certo che siamo delusi, abbiamo lavorato tanto", ha continuato ma, "Allo stesso tempo, è stato un grande orgoglio perché abbiamo fatto un'ottima performance". Riguardo l'abbandono dalla cerimonia, ha poi confessato che aveva urgenza di correre al bagno: "Siamo stati seduti per molte ore e la mia vescica è molto piccola, mi sono dovuta alzare".

La classifica finale dell'ESC 2023

L'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest che si è tenuta a Liverpool ha visto sul podio Loreen, artista rappresentante della Svezia, seguita dal Cha Cha Cha della Finlandia e Noa Kirel con la sua Israele, che hanno occupato il secondo e terzo posto. Al quarto si è piazzata l'Italia con Marco Mengoni, mentre la Francia con 104 punti è arrivata 16esima nella classifica finale. L'ultima vittoria dei transalpini risale al 1977: da allora solo delusioni con due secondi posti nel '90 e nel '91, poi quello di Barbara Pravi nel 2021, anno nel quale hanno conquistato la vetta della classifica I Maneskin.