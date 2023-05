Scaletta Eurovision 2023, la finale in diretta su Rai1: a che ora canta Marco Mengoni per l’Italia

Questa sera, sabato 13 maggio, andrà in onda su rai 1 alle ore 21.20 la finale dell'Eurovision Song Contest di Liverpool con Alesha Dixon, Hannah Waddingham, Julija Sanina e Graham Norton. A commentare la diretta dall'Italia, invece, ci saranno Mara Maionchi, Gabriele Corsi e Kaze che annuncerà i voti per l'Italia. Questa sera assisteremo all'esibizione di Marco Mengoni con la sua Due Vite. I finalisti in totale sono 26, ai Big Five e all'Ucraina, infatti si aggiungono i 20 cantanti selezionati durante le semifinali. Tra gli ospiti della finale Mahmood che l'anno scorso ha partecipato alla gara in coppia con Blanco. L'appuntamento è per questa sera su Rai 1 alle ore 21:20 circa.

Ecco la scaletta dei cantanti in ordine di esibizione:

01 Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

02 Portogallo | Mimicat – Ai Coração

03 Svizzera | Remo Forrer – Watergun

04 Polonia | Blanka – Solo

05 Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava

06 Francia: La Zarra – Évidemment

07 Cipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

08 Spagna: Blanca Paloma – Eaea

09 Svezia | Loreen – Tattoo

10 Albania | Albina & Familja Kelmendi – Duje

11 Italia: Marco Mengoni – Due Vite

12 Estonia | Alika – Bridges

13 Finlandia | Käärijä – Cha Cha Cha

14 Repubblica Ceca | Vesna – My Sister's Crown

15 Australia | Voyager – Promise

16 Belgio | Gustaph – Because Of You

17 Armenia | Brunette – Future Lover

18 Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

19 Ucraina: TVORCHI – Heart of Steel

20 Norvegia | Alessandra – Queen of Kings

21 Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

22 Lituania | Monika Linkytė – Stay

23 Israele | Noa Kirel – Unicorn

24 Slovenia | Joker Out – Carpe Diem

25 Croazia | Let 3 – Mama ŠČ!

26 Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song

