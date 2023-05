Chi è Kaze, attrice e musicista che annuncerà i voti per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 La novità dell’Eurovision Song Contest 2023 è Kaze, artista poliedrica che annuncerà i voti per l’Italia al posto di Carolina Di Domenico. Dal percorso da musicista, con due partecipazioni a Sanremo Giovani, al ruolo in Call My Agent Italia, ecco il suo percorso.

A cura di Andrea Parrella

All'Eurovision Song Contest 2023 ci sarà una nuova spokeperson. Si tratta di Kaze, come annunciato nel corso della conferenza stampa, la giovanissima musicista e attrice di Anni da Cane e Call my agent, che annuncerà i voti per l'Italia all'evento che sarà di scena a Liverpool. Dopo due anni con Carolina Di Domenico (quest'anno non ci sarà), che ha annunciato i voti italiani sia nell'edizione della vittoria dei Maneskin che per quella svoltasi a Torino, toccherà proprio a Kaze.

Chi è Kaze, le origini e gli studi

Paola Gioia Kaze Formisano, questo il nome esteso di Kaze, nasce è un'artista originaria del Kenya, è nata a Nairobi, da madre burundese e padre napoletano. Il periodo dell'infanzia lo trascorre interamente in Burundi, per poi trasferirsi in Italia a 11 anni. È laureata in Infermieristica e ha lavorato tra reparti Covid e pronto soccorso, strada percorsa parallelamente a quella artistica.

La carriera di Kaze tra canto e recitazione

La musica e la recitazione hanno sempre rappresentato per lei due passioni da inseguire parallelamente, tant'è che canta nel coro parrocchiale e recita per anni in una compagnia teatrale. Risale al 2021 il suo primo ruolo rilevante davanti alla macchina da presa, con il film Amazon Originals “Anni da Cane”. Successivamente, in relazione al percorso da musicista, firma un contratto con Universal/Island Records. Ha partecipato due volte a Sanremo Giovani senza arrivare in finale e ha avuto una carriera piuttosto strutturata. A fine 2022 prende parte al progetto di Call My Agent Italia, recitando nel ruolo di Sofia De Rosa, la centralinista. Quanto alla musica di KAZE, l'artista alterna italiano e francese, lasciandosi guidare da influenze RnB e cantautorato italiano. Da metà aprile è online il video di “Sad” (Island Records), il suo nuovo singolo.

Leggi anche Eurovision Song Contest 2023, la composizione del cartellone e delle sfide

La vita privata di Kaze

Pochi i dettagli relativi alla vita privata di Kaze, che lascia trasparire pochissime informazioni in merito a questo aspetto. Stando a un articolo pubblicato lo scorso gennaio, Kaze ha confermato sui social di non essere single ma di avere un fidanzato, di cui tuttavia non si conoscono il volto e il nome, vista la sua riservatezza in merito e la parsimonia con la quale divulga informazioni personali.