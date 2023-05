Carolina Di Domenico fuori da Eurovision 2023, la conduttrice non sarà a Liverpool per la Rai Dopo aver preso parte a tre edizioni di Eurovision, tra cui quella della vittoria dei Maneskin, Carolina Di Domenico non farà parte della spedizione di Liverpool. Rai presenterà le novità, tra cui il nome di chi la sostituirà per l’annuncio dei voti italiani, nel corso della conferenza stampa del 5 maggio.

A cura di Andrea Parrella

Eurovision Song Contest 2023 farà a meno di Carolina Di Domenico. La conduttrice, volto di Eurovision per l'Italia nelle ultime edizioni, non sarà nella squadra Rai di quest'anno in spedizione a Liverpool, dove si terrà la manifestazione canora e che vedrà Marco Mengoni in gara per rappresentare l'Italia.

Fanpage.it ha appreso dell'assenza della presentatrice, che non solo non sarà tra le voci che commenteranno in diretta le varie esibizioni di quest'anno – ci saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi – ma non sarà nemmeno il volto che presenterà i voti della giuria italiana. Il nome di chi la sostituirà in questo ruolo non è stato ancora definito e Rai lo specificherà solo nella conferenza stampa prevista per la giornata del 5 maggio.

Una scelta singolare quella della Rai, soprattutto se si considera la presenza di Carolina Di Domenico nelle ultime edizioni di Eurovision, in particolare quella della vittoria dei Maneskin e la successiva che si è svolta in Italia, a Torino, nel 2022. Di Domenico era diventata il volto di riferimento della manifestazione, oltre ad essere una voce fissa di Radio2 (conduce dal 2019 il programma 610 con Lillo e Greg) ed essere cresciuta professionalmente in Rai, dove ha fatto i suoi esordi prima del suo percorso a MTV.

Il suo esordio a Eurovision Song Contest risale al 2018, quando ha commentato entrambe le semifinali su Rai 4 e la finale su Radio 2. Nell'edizione 2021 ha presentato i voti della giuria italiana, mentre il 25 gennaio 2022 ha condotto con Mario Acampa l'Allocation Draw delle semifinali dell'2022 e ha commentato le trasmissioni del concorso su Rai 1 insieme a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Nella stessa edizione ha presentato i voti della giuria italiana e moderato le conferenze stampa insieme a Mario Acampa e Laura Carusino.