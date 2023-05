I Ferragnez invitano a votare per Mengoni ad Eurovision: “Ai Maneskin abbiamo portato bene” Chiara Ferragni e Fedez chiedono di sostenere l’Italia ad Eurovision. Qualcosa di simile lo aveva già fatto l’influencer nel 2021, quando a concorrere per l’Italia c’erano i Maneskin e lei contava già 20 milioni di follower. “Siamo nello stesso posto in cui eravamo quella sera, spero porti fortuna”.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferragni e Fedez sfruttano i loro potenti mezzi social per chiedere ai loro follower in tutto il mondo di sostenere il candidato per l'Italia Marco Mengoni ad Eurovision Song Contest 2023. Non potendo rivolgersi ai fan italiani, dal momento che il regolamento della kermesse impedisce ad ogni Paese di votare per il proprio rappresentate, l'invito della coppia di influencer è rivolto ai follower che vivono all'estero.

L'appello di Fedez per sostenere l'Italia ad Eurovision

Fedez e la moglie Ferragni si stanno godendo un weekend di relax in famiglia sul lago di Garda. Non dimenticano tuttavia l'appuntamento con la musica europea e la finale di Eurovision Song Contest 2023 che va in scena proprio nella serata di sabato 13 maggio. Un appuntamento al quale i due coniugi tengono particolarmente. Ecco perché non dimenticano di fare i loro migliori auguri a Marco Mengoni, candidato per l'Italia con il brano ‘Due Vite‘ che ha vinto il Festival di Sanremo, chiedendo ai loro follower di sostenerlo con la votazione. "Volevamo approfittarne per fare un grande in bocca al lupo a Marco Mengoni per questa sera", hanno fatto sapere con un video a poche ore dalla serata. "La casualità vuole che oggi siamo nello stesso posto in cui eravamo due anni fa quando hanno vinto i Maneskin all’Eurovision. Che ti sia di buon auspicio. In bocca al lupo".

Quando Chiara Ferragni chiese il sostegno per i Maneskin

In effetti, nel 2021, Chiara Ferragni aveva messo in atto un’operazione molto simile chiedendo ai suoi follower di votare per i Maneskin, che quell’anno concorrevano per l’Italia. La competizione si svolgeva a Rotterdam e sarebbe stato un successo per la band romana, che avrebbe portato a casa la vittoria. Ad ogni modo la richiesta dell’influencer, che aveva già allora circa 20 milioni di follower in tutto il mondo, sollevò non poche polemiche.