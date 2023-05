Eurovision Song Contest 2023: chi sono i presentatori delle tre serate Eurovision 2023 è iniziato e anche per la seconda semifinale di giovedì 11 maggio potremo contare sulla presenza delle tre conduttrici Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina. In occasione della finalissima di sabato 13 maggio, con loro ci sarà sul palco anche Graham Norton, conduttore britannico e volto della BBC.

A cura di Giulia Turco

Eurovision 2023 è iniziato e con la prima semifinale di martedì 9 maggio siamo ormai entrati nel vivo della competizione. Abbiamo avuto modo di conoscere le tre presentatrice dello show musicale europeo, Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, che si sono alternate sul palco sin dalla prima serata e che ritroveremo in tv per la seconda semifinale di giovedì 11 maggio, sino alla finalissima di sabato 13 maggio, alla quale sarà presente anche Graham Norton. Come sempre, per tutte le serate restanti e la diretta dell’evento trasmessa su Rai 2, il pubblico italiano potrà contare sul commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Le tre presentatrici: Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina

Nata a Londra, Alesha Dixon è una cantante britannica ex membro del collettivo Mis-Teeq. Molto conosciuta nel panorama televisivo inglese, dopo un periodo da solista ha vinto un’edizione di Strictly Come Dancing, versione british di Ballando con le Stelle. Dal 2009 è il volto di diversi talent show: è stata dietro al bancone di Britain’s Got Talent e America’s Got Talent The Campions. Tra i suoi successi musicali, il singolo The Boys Does Nothing è tra i più conosciuti a livello internazionale.

Alesha Dixon

Attrice e cantante londinese, Hannah Waddingham è nota soprattutto per i suoi ruoli in tv, che le hanno garantito un Emmy, due Critics Choice Television Awards e uno Screen Actor Guild Awards. Tra i film, ricordiamo Into The Woods, mentre per la serialità il suo ruolo di Septa Unella in due stagioni de Il trono di Spade e quello di Sofia Marchetti nella serie Netflix Sex Education.

Hannah Waddingham

Julija Sanina è una cantante ucraina, famosa per essere stata la frontman della band The Hardkiss. Originaria di Kiev, nel 2011 ha fondato il duo artistico Val&Sanina, iniziando ad esibirsi in lingua russa. Anche lei non è nuova al mondo degli show per la tv e nel 2016 è stata uno dei quattro giudici di X Factor nella sua versione ucraina.

Julija Sanin

Anche Graham Norton tra i presentatori stranieri

Graham Norton va ad arricchire sul brillante cast selezionato per Eurovision 2023 e affiancherà le tre conduttrici nella sterrata conclusiva di sabato 13 maggio. Conduttore e comico irlandese, Norton ha vinto diversi BAFTA Awards per i suoi programmi e, attualmente, è uno dei volti di punta della BBC. Il suo The Graham Norton Show va in onda nella fascia prestigiosa del venerdì sera. Dal 2009 è anche il commentatore ufficiale di Eurovision Song Contest per la BBC.

Chi sono i presentatori italiani che commentano l'evento

Per l’Italia quest’anno sono stati chiamati a conduttore Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Romano, 51 anni, Corsi è uno dei membri del Trio Medusa insieme a Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti. Conduttore, attore e showman, dal 1016 conduce Take me out, show di real Time. Nello stesso anno è approdato come volto comico di Cartabianca. Nel 2018 è il conduttore di Boss in incognito e Reazione a Catena sulla Rai. Conduce inoltre Il contadino cerca moglie, per Real Time.

Produttrice discografica e volto storico nella giuria di X Factor, Mara Maionchi è stata dietro al bancone del talent show fino al 2020. Più di recente è stata impegnata nel programma per la Rai Nudi per al vita. Nel frattempo è stata anche conduttrice del programma Game of Talents con Alessandro Borghese e Frank Matano e partecipa alla giuria di Italia’s Got Talent.

Altra novità per quest’anno è la presenza di Kaze, artista poliedrica che annuncerà i voti per l’Italia nel corso dell’ultima serata, prendendo il posto occupato lo scorso anno da Carolino Di Domenico.