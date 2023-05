Albina & Familja Kelmendi, chi è la rappresentante dell’Albania salita sul palco con la sua famiglia Albina Kelmendi è la cantante kosovara salita sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023 per rappresentare l’Albania. Con lei la famiglia al completo, composta da genitori, sorelle e un fratello.

A cura di Stefania Rocco

Sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023, per la prima volta, è salita una famiglia al completo. Scelta per rappresentare l’Albania, infatti, la cantante kosovara Albina Kelmendi ha portato con sé i genitori Albana e Bujar, le sorelle Vesa e Sidorela e il fratello Albin. Una scelta singolare che ha concesso alla famiglia Kelmendi al completo di esibirsi. Nata in una famiglia di musicisti, Albina è stata incoraggiata fin da piccola a studiare musica e, chiamata oggi a rappresentare il suo paese, ha portato sul palco una canzone scritta affinché nell’esibizione fossero coinvolti coloro che l’hanno supportata nella sua passione per la musica.

Chi è Albina Kelmendi

Nata il 27 gennaio 1998 a Pejë, in Kosovo, Albina viene da una famiglia di musicisti. Fin da piccola, ha imparato a suonare il clarinetto e il pianoforte secondario e, insieme alla sua famiglia, ha formato la Family Band. Nel 2014 è arrivata tra i finalisti di The Voice of Albania 4. L’accesso all’Eurovision Song Contest è arrivato grazie alla partecipazione alla 61esima edizione del Festival di Këngës con il brano “Duje”, lo stesso portato sul palco nel corso della seconda semifinale del Contest musicale internazionale.

“Duje” è il brano di Albina & Familja Kelmendi in gara all’Eurovision 2023

Albina & Familja Kelmendi hanno portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023 da Liverpool il brano Duje. Scritto dalla compositrice Eriona Rushiti, il brano racconta la storia di un amore finito e dei rimpianti legati alla separazione. Il ritornello richiama il tema centrale dell’edizione in corso dell’Eurovision, il potere dell’amore e l’importanza di custodirlo, dandogli il valore che merita. Tra i maggiori successi della cantante kosovara ricordiamo Ëndrrën mos ma merr (2015), Hera e parë (2016), Denim con Sinan Vllasaliu (2018), Potpuri 2020 con Taulant Bajraliu (2019), Ishim (2020), E kom prej teje, (2021) e Jetoj me shpresë (2022).