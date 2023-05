Eurovision 2023, prima serata: i 10 cantanti in finale La prima semifinale di Eurovision 2023 ha visto esibirsi 15 paesi con 10 artisti che sono riusciti a strappare un biglietto per la finale di sabato, dove troveranno anche Marco Mengoni.

A cura di Andrea Parrella

Si è appena conclusa la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2023, la manifestazione che quest'anno si svolge a Liverpool dopo la vittoria dell'Ucraina dello scorso anno, che naturalmente non sarebbe stata in grado di ospitare l'evento date le circostanze. La serata prevedeva l'esibizione dei primi quindici paesi che tentavano di strappare un biglietto per la finale di sabato, dove hanno un posto assicurato i big five Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e il Paese vincitore dello scorso anno, l’Ucraina appunto. Per vedere Marco Mengoni sul palco di Eurovision dovremo dunque attendere, sebbene nel corso della serata alcuni minuti siano stati dedicati proprio ai sei artisti che sono già in finale.

Dei primi 15 paesi in gara solo 10 avrebbero trovato un posto in finale. Il primo paese a staccare il biglietto per la serata di sabato è la Croazia. Poi la Moldavia e la Svizzera, poi la Finlandia, Repubblica Ceca, Israele, Portogallo, Svezia, Serbia e Norvegia. Non c'è una classifica di questa prima semifinale, secondo il regolamento i finalisti sono stati annunciati in maniera casuale, senza alcun riferimento ai voti ottenuti. Ora l'appuntamento è per giovedì, quando ci sarà la seconda semifinale di Eurovision 2023.

La serata è stata aperta dall'esibizione della Norvegia, con l'italiana Alessandra Mele sul palco, cui sono seguiti nell'ordine: Malta con i The Busker con Dance (Our Own Party); Luke Black con Samo Mi Se Spava, per la Serbia; Sudden Lights con Aijā, per la Lettonia; Mimicat con Ai Coração, per il Portogallo; Wild Youth con We Are One, per l’Irlanda e Let 3 con Mama ŠČ!, per la Croazia.

Nella seconda parte della serata, invece, si sono esibiti Remo Forrer con Watergun per la Svizzera; Noa Kirel con Unicorn per Israel; Pasha Parfeni con Soarele şi Luna per la Moldavia; Loreen con Tattoo per la Svezia; TuralTuranX con Tell Me More per l’Azerbaijan; Vesna con My Sister's Crown per la Repubblica Ceca; Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Lights per i Paesi Bassi e Käärijä con Cha Cha Cha per la Finlandia.