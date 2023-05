Chi sono i finalisti dell’Eurovision 2023 e perché l’Italia è già in finale con Marco Mengoni Martedì 9 maggio va in onda su Rai 2 la prima serata di Eurovision 2023, in diretta dalla Liverpool Arena. I paesi della categoria ‘Big Five’ ovvero Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito hanno accesso diretto alla finale. A questi si aggiunge l’Ucraina, vincitrice della passata edizione.

A cura di Giulia Turco

Stasera martedì 9 maggio inizia ufficialmente Eurovision 2023. Tra i paesi concorrenti, spicca la categoria dei ‘Big Five‘, ovvero cinque paesi che avranno accesso diretto alla finale, saltando quindi la fase di selezione. Si tratta di Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, ai quali si aggiunge l'Ucraina, in quanto vincitrice di Eurovision 2022. Nel corso delle due semifinali della kermesse, verranno decretati i restanti paesi che, per merito nella votazione, avranno accesso alla serata finale.

La kermesse musicale si terrà a Liverpool presso la M&S Bank Arena e sarà condotta da un quartetto di conduttori internazionali formato da Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina. Commenteranno l’evento per l’Italia Gabriele Corsi e Mara Maionchi, in diretta su Rai 2 a parte dalle ore 21 circa.

Chi sono i Big Five, i paesi finalisti dell'Eurovision 2023

Fanno parte della categoria dei Big Five Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, paesi “privilegiati” nella competizione artistica europea in quanto storicamente hanno sostenuto per primi l’Unione Europea di radiodiffusione dal punto di vista economico e ancora oggi contribuiscono in grossa parte. A questi cinque paesi si aggiunge poi l’Ucraina, che rientra nei finalisti di diritto in quanto vincitrice della passata edizione della kermesse.

Perché Marco Mengoni è già in finale

Proprio per la motivazione appena descritta, Marco Mengoni con Due Vite ha un posto garantito in finale all’Eurovision 2023 e dunque la sua esibizione sulle note (il brano è stato vincitore di Sanremo 2023) è prevista per l’ultima serata dell’evento, sabato 13 maggio. Secondo il regolamento ufficiale infatti, i rappresentanti dei Big Five accedono di diritto alla finale per contendersi la vittoria. Lo scorso anno è capitato lo stesso a Mahmood e Blanco.

Anche l'Ucraina si esibisce sabato 13 maggio

Medesimo discorso per l'Ucraina, che accederà di diritto direttamente alla finalissima di sabato 13 maggio. Vedremo esibirsi sul palco i TVORCHI, che partecipano in gara con il brano dal titolo ‘Heart of Steel‘. La loro partecipazione fa seguito al successo della Kalush Orchestra, che al termine della scorsa edizione ha conquistato la vittoria e la standing ovation da parte del pubblico con la canzone ‘Stefania‘, dedicata a tutte le madri ucraine.