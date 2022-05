Chi sono i Kalush Orchestra, la band ucraina è la favorita all’Eurovision 2022 Chi è la Kalush Orchestra, il terzetto musicale che rappresenterà l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino con il brano “Stefania”.

A cura di Vincenzo Nasto

La Kalush Orchestra, i rappresentanti ucraini per l’ESC 2022 di Torino

Dopo il rifiuto di partecipare all'Eurovision Song Contest 2022 di Alina Paš, non poteva che toccare alla Kalush Orchestra rappresentare i colori ucraini nell'atmosfera torinese. La band infatti sarà protagonista all'Eurovision Song Contest 2022 ed è sesta nella scaletta della prima semifinale. Sotto l'occhio dei riflettori il trio formatosi nel 2019, che porta il nome della città occidentale di Kaluš, ai piedi dei monti Carpazi, dove è nato Oleh Psyuk, il rapper che canta nella band. A lui si aggiungono altri sei componenti tra band e cori, ma sicuramente tra le figure principali si pongono il polistrumentista Ihor Didenčuk e il producer MC Kilimmen. Parteciperanno all'ESC 2022 con "Stefania", una canzone di stampo patriottico che riesce a combinare le melodie tradizioni ucraine con un linguaggio urban moderno: la figura della madre al centro del racconto, che talvolta si figura anche nell'immagine della patria stessa. Inizialmente, a causa del conflitto contro la Russia, si sospettava una partecipazione non dal vivo, almeno prima del permesso concordato con il governo ucraino per lasciare il paese. Un viaggio da favoriti, anche secondo i bookmakers, che mettono "Stefania" tra le candidate al titolo finale, a pari merito con "Brividi" della coppia italiana formata da Blanco e Mahmood.

Oleh Psjuk, Ihor Didenčuk e MC Kilimmen sono i Kalush Orchestra

Anche se formata da sette componenti, tra cui orchestra e cori, i protagonisti della Kalush Orchestra sono essenzialmente tre: Oleh Psyuk, Ihor Didenčuk e MC Kilimmen. I tre si sono uniti come terzetto nel 2019, un incontro musicale che ha scombussolato anche l'evoluzione urban della musica ucraina: un universo più leggero rispetto al rap di T-Fest e meno glamour rispetto ad Alina Paš. Forse anche per questo, al concorso musicale a cui avevano partecipato per accedere all'Eurovision Song Contest 2022, era stata favorita la cantante, che si è poi in seguito dovuta ritirare per la contestazione pubblica di un viaggio in Crimea. Dalla voce di Psjuk alle produzioni di Didenčuk e MC Kilimmen, i Kalush Orchestra sono riusciti ad abbracciare due mondi, quello moderno e quello tradizionale, raccontando un patriottismo legato alla figura materna, che è involontariamente diventata anche un inno contro il conflitto attuale. All'attivo la band ha un solo album, quello d'esordio, con cui ha conquistato il pubblico ucraino: "Hotin" infatti è stato uno dei protagonisti dello YUNA, l'equivalente del Grammy in Ucraina, dove il progetto ha collezionato sei nomination.

I Kalush favoriti all'Eurofestival 2022 con la canzone "Stefania"

Sarà "Stefania" la protagonista sul palco del PalaOlimpico di Torino per l'Eurovision Song Contest 2022, il brano presentato dalla Kalush Orchestra. Il singolo, presentato durante la competizione canora nazionale, è scritto interamente in lingua ucraina e ruota intorno alla figura della madre, alcune volte legata al ruolo genitoriale, altre volte utilizzato come metafora per descrivere la patria e la sicurezza delle sue terre. Ciò che inizialmente doveva essere una dedica alla madre di Psyuk, come confessato dal produttore artistico Oleksii Zhembeovskyi, è diventato un inno nazionale, con riferimenti alla patria che salvaguardia i suoi figli. Anche per questo tenore del brano, in uno spazio tempo parallelo al conflitto contro la Russia, "Stefania" della Kalush Orchestra è tra le canzoni favorite alla vittoria finale della competizione, a pari merito con "Brividi" di Blanco e Mahmood. Anche i media li stanno trattando da star, come hanno confessato sul loro profilo Instagram, in cui hanno parlato di quanto tempo passano al giorno in interviste e prove per la semifinale.