Marco Mazzoli fa la ceretta in diretta all’Isola dei famosi 2023, lui urla e Paolo Noise se la ride

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi 2023, trasmessa lunedì 29 maggio, Marco Mazzoli ha ricevuto una sorpresa, ma ha dovuto sudarsela. Il conduttore radiofonico, infatti, ha dovuto fare una ceretta in diretta, per potersi guadagnare la possibilità di mangiare una pizza. Prima, però, ha avuto modo di parlare con l'amico Paolo Noise. Ma andiamo con ordine.

Paolo Noise all'Isola per l'amico Marco Mazzoli

Paolo Noise si è collegato in diretta da Miami e, sempre con un pizzico di ironia, ha spiegato a Ilary Blasi: "Sto molto bene, vorrei salutare i miei detrattori che speravano che non riuscissi a tornare in Italia. Sono negli studi della radio di Miami. Mi manca tantissimo l'Isola. Ho scritto al medico che mi ha detto che non potevo continuare e l'ho insultato. Ma avete avvelenato le risorse idriche dei naufraghi, è diventato un covo di crotali. Dovete dare il siero antivipera. Non mi manca nessuno, solo Marco. Qual è la cosa a cui tiene di più? Se escludiamo la famiglia e il cane, sono i capelli e l'aspetto fisico. Ogni mattina quando si svegliava mi chiedeva: ‘Sono bello?'"

Marco Mazzoli fa la ceretta in diretta

Poi, Paolo Noise si è collegato con Marco Mazzoli, che è apparso molto contento di rivederlo ma ha aggiunto: "Dicevi che l'isola era il tuo sogno, ma ci sono rimasto io. Ti odio. Ho fatto di tutto per sapere come stavi, so che stai bene". Paolo Noise ha replicato: "Ti ringrazio per quello che hai fatto e per esserti preoccupato per me. Tutta Italia ora è preoccupata per te e ricordati che hai promesso di regalarmi uno scooter. Cosa ho mangiato? Non posso mangiare niente, sto andando avanti a riso in bianco, è una persecuzione". Poi, è arrivato il momento della sorpresa per lui. È stato mostrata a Marco, un vassoio con della pizza. Per poterla mangiare, però, ha dovuto fare la ceretta in diretta. È entrata Carmelita, che ha applicato la cera calda prima sul braccio e poi sul petto. A ogni strappo, Marco Mazzoli urlava. Di seguito, i video.