Marco Mengoni arriva all’Eurovision: per la prima prova brilla con il top di cristalli Marco Mengoni è volato a Liverpool per le prove dell’Eurovision, in programma dal 9 al 13 maggio 2023, e ha regalato ai fan un’anticipazione del suo look.

Mentre a Londra si fanno le ultime prove per l'incoronazione di Carlo III, a Liverpool sono iniziate le prove per un altro grande evento: l'Eurovision Song Contest 2023. La kermesse inizierà ufficialmente martedì 9 maggio ma tutti i concorrenti sono già arrivati nel Regno Unito per le prove. L'Italia quest'anno è rappresentata da Marco Mengoni, che per la prima prova ha sfoggiato un look scintillante, dandoci un'anticipazione della sua performance.

Chi vestirà Marco Mengoni all'Eurovision

Marco Mengoni è volato a Liverpool per l'Eurovision e ha condiviso con i follower su Instagram alcuni momenti del backstage e della prima prova. Il cantante vincitore di Sanremo 2023 torna all'Eurovision con il brano Due Vite e stupirà il pubblico con una scenografia giocata sul tema della luce, con una gigante Luna sullo sfondo. Di solito, gli artisti all'Eurovision fanno le prove direttamente con i look di scena che vedremo durante la gara: possiamo quindi aspettarci, dalle prime foto, che il cantante si affiderà alla casa di moda Versace, seguendo il fil rouge del Festival di Sanremo, con lo styling di Lorenzo Posocco.

Marco Mengoni in Versace all’Eurovision

Il look scintillante di Marco Mengoni per la prima prova

Per la prima prova ufficiale, Marco Mengoni è salito sul palco con un paio di pantaloni di pelle neri e una maglia ‘metallica' senza maniche, finemente intessuta di cristalli. Un look che ricorda molto da vicino le scelte fatte per Sanremo, dove ha indossato look total black in pelle oppure maglie argentate. Il contrasto cromatico potrebbe essere un omaggio al suo brano, che sul sito dell'Eurovision viene descritto così: "Marco è un maestro di luci e ombre vocali, e fa sembrare la sua performance senza sforzo".