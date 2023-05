Eurovision 2023, i look della prima semifinale: Marco Mengoni brilla, Rita Ora col body di vernice È partito l’Eurovision Song Contest 2023, si tiene a Liverpool e a rappresentare l’Italia c’è Marco Mengoni. Ecco tutti i look dei protagonisti della competizione per la prima semifinale del 9 maggio.

A cura di Valeria Paglionico

È partito l'Eurovision Song Contest 2023, evento attesissimo nel mondo della musica che ogni anno premia gli artisti che si sono distinti per talento in Europa. Dopo la vittoria dei Maneskin del 2021, anche in Italia è diventato super seguito e non sorprende che siano migliaia gli spettatori del nostro paese che non vedono l'ora di ammirare le spettacolari performance preparate per la cerimonia. Quest'anno a ospitare la competizione è la città di Liverpool e a rappresentare il nostro paese è Marco Mengoni con la canzone Due Vite (con la quale ha trionfato all'ultimi Festival di Sanremo). Cosa sfoggiano i cantanti sul palco durante la prima semifinale? Ecco tutti i look della serata.

Marco Mengoni con la canotta scintillante

Oggi va in scena la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023 e, come da tradizione, anche quest'anno gli artisti in gara curano nei minimi dettagli le loro performance, concentrandosi non solo sull'esibizione in sé ma anche sulla scelta di abiti "a tema". Il più atteso dal pubblico italiano è Marco Mengoni che, dopo la fortunata esperienza sanremese, si è affidato ancora una volta alla Maison Versace. Sul palco sfoggia un look custom made con pantaloni di pelle e top giromanica dall'effetto nudo ma decorato con perle, paillettes e cristalli ricamati a mano in colori degradé, Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali Solare della collezione Autunno/Inverno 2023-2024, così da aggiungere un tocco rock alla performance.

RIta Ora

I look più originali della prima semifinale dell'Eurovision 2023

I concorrenti provenienti dal resto d'Europa non sono stati da meno in fatto di stile, anzi, hanno lasciato spazio all'originalità e al glamour. Rita Ora (rappresentante della Gran Bretagna) ha osato con un body di vernice nero abbinato a dei guanti dall'animo bondage, le rappresentanti della band ceca Vesna si sono vestite tutte uguali, in rosa e con una maxi treccia.

La Zarra (Francia)

La Zarra, cantante che rappresenta la Francia, ha scelto un abito da sera total black dai dettagli scintillanti, contraddistinto da una lunghissima gonna a sirena che ha allungato la sua silhouette in modo sproporzionato. Il tedesco Lord of the Lost si è trasformato in una sorta di demogorgone demoniaco con una tutina rosso fuoco con tanto di spuntoni sulla schiena, mentre i croati Let 3 sono diventati dei moderni Village People con canotta e slip bianchi.

Lord of the Lost (Germania)

Dalle piume rosso fuoco alle tutine-armature

Le bizzarrie dei cantanti in gara all'Eurovision Song Contest 2023 non sono finite qui: Alessandra di Norvegia ha indossato un body alla Wonder Woman ma in velluto verde, Mimicat del Portogallo ha infiammato il palco con un lungo abito di piume rosse, mentre Jere Poyhonen, AKA Kaarija, della Finlandia, ha abbinato dei pantaloni verdi a vita bassa a dei manicotti a sbuffo in verde fluo.

Let 3 (Croazia)

La favorita di quest'anno, Loreen della Svezia, si è trasformata in una guerriera contemporanea con una tutina nude che sembra essere un'armatura: ha le ginocchiere e dei tagli cut-out lungo la silhouette. Non sono mancati gli outfit dall'animo genderless, dall'ucraino Alyosha con la maxi gonna color panna allo svizzero Remo Forrer con una camicia nera trasparente. Chi si aggiudica il titolo di più glamour della prima semifinale?