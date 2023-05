Eurovision 2023, vince la svedese Loreen: il significato delle unghie-artiglio (fatte di pietra) È la svedese Loreen la vincitrice dell’Eurovision 2023. Ha stupito con un’elaborata nail art extra long e appuntita, che ha scelto per un motivo ben preciso.

A cura di Giusy Dente

Loreen in Fadi El Khoury, nail arti di Danielle Lundgren

Loreen entra nella storia dell'Eurovision Song Contest: la rappresentante della Svezia ha vinto la gara canora per la seconda volta. Il trionfo con Tattoo, nella finale 2023, segue di esattamente undici anni quello ottenuto col brano Euphoria. Dunque sarà la Svezia a ospitare nel 2024 la manifestazione, Paese che non saliva sul gradino più alto del podio dal 2016. La cantante svedese ha ricevuto il premio direttamente dalla Kalush Orchestra, la band ucraina vincitrice dell'Eurovision 2022: la guerra ha costretto il Paese a rinunciare a ospitare la kermesse canora. "È un momento travolgente. Sono così felice e sono così grata. Grazie, questo è per voi" ha detto emozionata stringendo il premio, dedicandolo al pubblico.

Loreen vince l'Eurovision con Tattoo

La svedese Loreen è la vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2023: il suo trionfo è stato la conferma dei pronostici, che da diversi giorni la segnalavano tra i favoriti. Sul palco ha portato la canzone Tattoo, un brano che parla di una storia d'amore dolorosa e travagliata, una relazione per cui la protagonista è disposta a lottare e aspettare. Infatti se da un lato "è tempo di dire addio" dall'altro nel testo Loreen afferma anche che "questa non è la fine", lasciando spazio alla speranza di potersi ricongiungere con la persona amata.

Il look di Loreen in finale

Loreen ha eseguito a piedi nudi la performance della finale, indossando un nude look semi trasparente. La cantante ha puntato su qualcosa di semplice ed essenziale: nessun outfit ad effetto. Ha scelto una tuta color fango con pannelli di tulle trasparente alternati a dettagli in pelle con "ginocchiere" incorporate, maniche lunghe, effetto stringato davanti con cut-out sulla pancia. È una tuta di Fadi El Khoury, stilista svedese. Impossibile non notare il tocco eccentrico del look dell'artista: le sue unghie-artiglio!

Il significato della nail art di Loreen

Impossibile non notare l'elaborata nail art della cantante, che ha scelto delle unghie-artiglio extra long, delle vere e proprie opere d'arte in miniatura. Dietro la lavorazione c'è la nail artist di Stoccolma Danielle Lundgren. Intervistata da PBL Magazine ha spiegato che alla base c'è un'idea ben precisa, studiata sulla base delle indicazioni ricevute dalla stessa Loreen.

in foto: dettaglio della nail art di Danielle Lundgren

"Loreen mi ha detto che il tema della sua performance sarebbe stato ispirato da Dune" ha raccontato. Difatti l'esibizione si è svolta in un'ambientazione arida che ricorda il deserto, come su un letto di sabbia circondato da vento e nebbia. Non a caso le unghie sono fatte di pietra: "La combinazione di colori è ispirata a un cristallo di quarzo fumé. Ne ho comprato uno, l'ho smontato e l'ho messo sulle unghie. Volevo che sembrasse sporco, ma comunque glam. Per l'Eurovision ho realizzato 5 set di unghie che mi ci sono volute circa 2 settimane, perché ogni set era diverso in cristalli e colori" ha spiegato la nail artist.

in foto: dettaglio delle unghie

Il quarzo proviene dalla Svezia, è stato un modo per canalizzare le energie della propria terra sul palco, facendole esplodere al meglio. La cantante vive un rapporto molto intimo e profondo con la natura: basti pensare che prima della finale a Liverpool, per evocare il potere del posto ha trascorso un intero pomeriggio sotto la pioggia battente e con le mani affondate nella terra, in armonia con la natura, per sentirne le vibrazioni e farle proprie. La natura ha ispirato il palco e il look coi suoi elementi, fornendo il punto di partenza e configurandosi anche come punto di arrivo, in cui ritrovare se stessi.