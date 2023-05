Elodie vince il David di Donatello: è icona di sensualità con l’abito trasparente Elodie ha vinto il suo primo David di Donatello per la Miglior canzone originale: sul red carpet ha sfoggiato un nude look completato da un mantello sulle spalle.

A cura di Beatrice Manca

Courtesy of Accademia del Cinema Italiano

Elodie è stata una delle grandi protagoniste della notte del cinema italiano: a Roma sono stati assegnati i David di Donatello 2023 e la cantante ha vinto, alla sua primissima candidatura, la statuetta per la Miglior canzone originale grazie al brano Proiettili (ti mangio il cuore) dell'omonimo film. Voce, talento, ma soprattutto stile: l'abito trasparente di Elodie è stato uno dei più audaci (e applauditi) tra i look sul tappeto rosso.

Il primo David di Donatello di Elodie

Elodie sta vivendo un momento di grande successo: il concerto al Mediolanum Forum di Milano è sold out e la cantante ha appena vinto il suo primo David di Donatello per la miglior canzone originale con il brano Proiettili. Il brano, scritto da Musica di Elisa Toffoli, Emanuele Triglia e Joan Thiele, fa parte della colonna sonora del film Ti mangio il cuore, dove Elodie ha debuttato come attrice. Elodie è salita sul palco insieme a Joan Thiele, che indossava un body con cappa trasparente di Del Core.

Carlo Conti, Emanuele Triglia, Joan Thiele ed Elodie

Elodie è apparsa stupita ed emozionata, e ha esordito il suo discorso di ringraziamento dicendo: "Non me l'aspettavo, non vinco mai niente".

Elodie in Valentino con gioielli Tiffany&Co.

Il nude look di Elodie

Per la sua grande serata, Elodie ha indossato un abito speciale disegnato da Pierpaolo Piccioli, stilista della Maison Valentino. Si tratta di uno slip dress nero trasparente con un gioco di rouches e balze diagonali che lasciano intravedere la lingerie. Il vestito era completato da un mantello leggerissimo con fiocco al collo, poi tolto per sedersi in teatro.

Elodie in Valentino, Courtesy of Accademia–del Cinema Italiano

La cantante ha completato il look con preziosi gioielli Tiffany&Co. e con un paio di pump nere coordinate, raccogliendo i capelli in uno chignon effetto bagnato. A curare il suo look, ancora una volta, è il fidato stylist Lorenzo Posocco. È il debutto di una lunga carriera cinematografica?