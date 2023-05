I look dei David di Donatello 2023: sul red carpet vince il total black Mercoledì 10 maggio sono stati assegnati i David di Donatello: da Elodie a Penelope Cruz, da Noemi a Jasmine Trinca, il nero è protagonista dei look (con alcune scintillanti eccezioni)

A cura di Beatrice Manca

Penelope Cruz, Elodie in Valentino, Jasmine Trinca in Prada

Sarà che col nero non si sbaglia mai, sarà che la moda ha riscoperto il minimalismo, ma il red carpet dei David di Donatello 2023 è stato il trionfo del total black. Mercoledì 10 maggio sono stati assegnati gli Oscar del cinema italiano: una serata all'insegna dell'arte, ma anche dello stile. Protagonista assoluta Elodie, che ha ritirato il premio con un abito trasparente. Da Noemi a Penelope Cruz, moltissime le star che hanno puntato su abiti neri, declinati in ogni possibile variante, ma non sono mancate le eccezioni.

Da Elodie a Noemi, le star in nero ai Davi di Donatello

Il red carpet dei David di Donatello, condotti da Carlo Conti, hanno visto una parata di star, con ospiti internazionali. Penelope Cruz, nominata miglior attrice per il film L’immensità, ha portato un tocco di Spagna con un abito a pois in stile flamenco e fiori rossi tra i capelli raccolti.

Penelope Cruz

La cantante Noemi si è esibita sul palco con un abito nero con spalline sottile e maxi spacco laterale, abbinato a sandali neri.

Carlo Conti e Noemi

Jasmine Trinca ha scelto un look total black firmato Prada, con un corpetto impreziosito da dettagli a specchio. Nero rigoroso anche per Claudia Pandolfi, in Federica Tosi, e per Isabella Rossellini. Tra le protagoniste della serata c'è sicuramente Elodie, che incanta il teatro con uno slip dress nero trasparente disegnato per lei da Pierpaolo Piccioli, stilista di Valentino, e completato da gioielli Tiffany&Co.

Elodie in Valentino con gioielli Tiffany&Co.

Matilde Gioili e i look scintillanti ai David di Donatello

Non sono mancate però le eccezioni: una su tutte Matilde Gioli, che ha illuminato il palco con un abito dorato con scollatura a tuffo, firmato Giorgio Armani Privé. L'attrice ha completato il look con scarpe retrò e un make up che puntava tutto sul rossetto rosso.

Matilde Gioli in Giorgio Armani Privé

Tra le eccezioni al nero anche Paola Cortellesi, in un tailleur total white firmato Giorgio Armani, e Benedetta Porcaroli, con un abito monospalla con ricami verdi scintillanti.