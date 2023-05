David di Donatello 2023, i vincitori e i premi in diretta su Rai1 La premiazione dei David di Donatello 2023, in diretta su Rai1 dalle 21.25 con la conduzione di Carlo Conti e Matilde Gioli: le categorie e i premiati.

Questa sera, mercoledì 10 maggio 2023, va in onda la premiazione dei David di Donatello 2023. La cerimonia viene trasmessa in diretta su Rai1, collegamento dalle 21.25, e ci saranno alla conduzione Carlo Conti e Matilde Gioli. L'evento si tiene nei Lumina Studios di Roma. Saranno consegnati i 25 premi David di Donatello compresi i David speciali, che sono stati già annunciati. In diretta, invece, scopriremo gli altri vincitori per le categorie partecipanti ai David di Donatello. Tra gli ospiti che sono attesi: Matt Dillon, Matteo Bocelli e Noemi. È la sessantottesima edizione dei David di Donatello.

Carlo Conti, conduttore dei David di Donatello 2023.

I premi speciali: tra i vincitori anche Vanzina e Venier

Questi sono i David speciali, premi che sono già stati assegnati e che verranno consegnati questa sera: Enrico Vanzina, Isabella Rossellini, premio alla carriera per Marina Cicogna e il David dello spettatore a "Il grande giorno", film diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo. Assegnato anche il David di Donatello per il Miglior cortometraggio a "Le variabili dipendenti" di Lorenzo Tardella.

Gli ospiti ai David di Donatello 2023 presenti stasera

C'è una grande attesa anche per gli ospiti che calcheranno il palco dei Lumina Studios di Roma, alla presenza dei principali attori e delle principali produzioni italiane. Saliranno sul palco, introdotti da Carlo Conti e Matilde Gioli, l'attore internazionale Matt Dillon, che sarà grande protagonista al prossimo Festival di Cannes con il film Asteroid City di Wes Anderson. Poi ci sarà Matteo Bocelli, il cantante figlio di Andrea Bocelli e la cantante Noemi.