David di Donatello 2023, le cinquine ufficiali: la lista completa delle nomination

I David di Donatello 2023 andranno in onda su Rai 1 il 10 maggio. Conduttori della serata, Carlo Conti e Matilde Gioli. Nella conferenza stampa di presentazione, in data 30 marzo, sono state rese ufficiali le cinquine dei nominati di questa edizione. Esterno Notte, La Stranezza e Otto montagne tra i film più candidati. Di seguito l'elenco completo delle cinquine di film, attori e addetti ai lavori.

Miglior Film

Esterno Notte di Marco Bellocchio

Il signore delle formiche di Gianni Amelio

La stranezza di Roberto Andò

Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

Nostalgia di Mario Martone

Miglior Regia

Marco Bellocchio per Esterno Notte

Gianni Amelio per Il Signore delle formiche

Roberto Andò per La stranezza

Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch per Le otto montagne

Mario Martone per Nostalgia

Miglior attrice protagonista

Benedetta Porcaroli per Amanda

Margherita Buy per Esterno Notte

Penelope Cruz per L’immensità

Barbara Ronchi per Settembre

Claudia Pandolfi per Siccità

Miglior attore protagonista

Fabrizio Gifuni per Esterno Notte

Luigi Lo Cascio per Il signore delle formiche

Ficarra e Picone per La Stranezza

Alessandro Borghi per Le otto montagne

Luca Marinelli per Le otto montagne

Miglior attrice non protagonista

Giovanna Mezzogiorno per Amanda

Daniela Marra per Esterno Notte

Giulia Andò per La stranezza

Aurora Quattrocchi per Nostalgia

Emanuela Fanelli per Siccità

Miglior attore non protagonista

Fausto Russo Alesi per Esterno Notte

Toni Servillo per Esterno Notte

Elio Germano per Il signore delle formiche

Filippo Timi per Le otto montagne

Francesco Di Leva per Nostalgia

Miglior esordio alla regia

Carolina Cavalli per Amanda

Jasmine Trinca per Marcel!

Niccolò Falsetti per Margini

Giulia Louise Steigerwalt per Settembre

Vincenzo Pirrotta per Spaccaossa

