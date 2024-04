video suggerito

Marco Mengoni è un divo dark: mostra gli addominali col top trasparente Marco Mengoni ha preso parte a un evento di gala milanese ieri sera e ne ha approfittato per dare il meglio di lui in fatto di stile. Si è trasformato in un divo dark con giacca di pelle e top trasparente che ha rivelato gli addominali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dopo la fortunata esperienza al Festival Sanremo negli inediti panni di co-conduttore, Marco Mengoni ha messo temporaneamente in pausa la carriera televisiva e ha dato il via ai preparativi per il tour negli stadi che lo vedrà protagonista nel 2025. Nonostante i numerosi impegni musicali legati all'evento, riesce lo stesso a trovare il tempo per partecipare a qualche evento di gala, apparendo meraviglioso e in forma di fronte i riflettori. Ieri sera, ad esempio, ha preso parte a una serata glamour milanese organizzata da Omega, approfittandone per dare il meglio di lui in fatto di stile: dopo il completo di pelle e quello col petto nudo, ecco chi ha firmato il nuovo look dark col top trasparente.

Chi ha firmato il look dark di Marco Mengoni

Ieri sera il Maka Loft di Milano ha ospitato Icons Shine With Omega, evento organizzato dal brand omonimo per il lancio dei nuovi Speedmaster Chronoscope rendono che rendono omaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tra gli ospiti speciali c'era anche Marco Mengoni, che sui social ha condiviso alcuni video che rivelato il look scelto per l'occasione. Seguito dal fedele stylist Lorenzo Posocco, si è trasformato in un divo dark con un completo nero. Ha abbinato una giacca di pelle dal taglio classico di Courreges a un paio di pantaloni smoking leggermente oversize di Burc Akyol, per la precisione un modello a vita alta e con dei dettagli in raso sia sulla patta che sulla parte interna delle gambe.

Marco Mengoni in Burc Akyol

Marco Mengoni col top seconda pelle

A fare la differenza nel look di Marco Mengoni è stato il sotto-giacca: per lui niente camicie o t-shirt in tinta, ha preferito un top accollato e con le maniche lunghe sempre di Burc Akyol (collezione Primavera/Estate 2024), la sua particolarità?

Burc Akyol, Spring/Summer 2024

È in tulle trasparente e lascia intravedere chiaramente bicipiti e addominali scolpiti. Non è mancato un ulteriore accessorio da star, un paio di occhiali a goccia con le lenti marroni di Tom Ford. Scarpe stringate di pelle, orologio al polso e capelli dall'effetto spettinato: il cantante è così splendido in ogni versione da poter essere tranquillamente scambiato per un modello.