Marco Mengoni a petto nudo con collana di diamanti, l'ironia dei fan: "Guardiamo tutto tranne quella" I fan hanno apprezzato le foto di Marco Mengoni a petto nudo. I gioielli in oro e diamanti sono passati quasi inosservati. Non sono mancati commenti ironici.

A cura di Giusy Dente

Marco Mengoni indossa gioielli Tiffany&Co.

Marco Mengoni sta preparando il prossimo tour negli stadi, che lo porterà nel corso del 2025 a fare tappa in tante città italiane la prossima estate: da Torino a Napoli, da Milano a Roma fino a Bari e Messina. Il cantante è molto concentrato sul lavoro e l'esperienza di conduttore al Festival di Sanremo ha confermato la sua versatilità, la voglia di sperimentare e mettersi in gioco. I fan lo amano anche per questo e lo seguono sui social per essere aggiornati sui suoi progetti e le collaborazioni. Mengoni è attivo soprattutto nel condividere momenti di vita professionale; viceversa è molto riservato quando si tratta di vita privata. Le ultime foto pubblicate sui social sono state particolarmente apprezzate.

Marco Mengoni brilla coi gioielli di diamanti

Sul palco dell'Ariston, Marco Mengoni ha sfoggiato nella prima serata del Festival di Sanremo una serie di outfit d'Alta Moda e abiti couture firmati Valentino, Fendi, Versace, Emporio Armani. È stato il grande protagonista di questa edizione, dove ha conquistato tutti sia per la spontaneità sul palco che per queste sofisticate scelte di stile. A ogni outfit indossato sul palco ha abbinato i gioielli Tiffany&Co., creazioni preziose e scintillanti che hanno impreziosito i look.

Marco Mengoni indossa gioielli Tiffany&Co.

Il valore di collane, anelli e orecchini è stellare: si aggira attorno ai 70 mila euro. Un totale da capogiro, superato solo dalla somma del valore dei gioielli di Mahmood, che ha puntato su Cartier. Il cantante sta continuando a sfoggiare i gioielli di Tiffany&Co. La splendida collana dell'ultimo scatto fa parte di un'iconica collezione della Maison. La linea Lock è una delle più riconoscibili, caratterizzata dal motivo del lucchetto, tra i più importanti degli Archivi Tiffany.

Marco Mengoni indossa gioielli Tiffany&Co.

La collezione si ispira ai valori di inclusività e unione, simboleggia i legami personali che stringiamo con chi amiamo e che ci rendono ciò che siamo. La collana che indossa Marco Mengoni costa 12 mila euro: è realizzata in oro giallo e diamanti, con catena a maglie ovali. Dello stesso brand sono anche i bracciali che l'artista sfoggia al polso, due modelli rigidi.

Collezione Tiffany Lock

I commenti ironici dei fan

Il cantante, seguendo le norme che impone Instagram ha specificato negli scatti che si tratta di una pubblicità. Compare infatti l'hashtag #adv. I fan, nei commenti, si sono sbizzarriti e hanno fatto simpaticamente notare che forse scegliere Marco Mengoni come testimonial, non è una mossa intelligente da parte del brand. Hanno fatto capire che l'attenzione si concentra tutta sul cantante, l'interesse si focalizza su di lui e viene meno quello verso i gioielli, che passano in secondo piano rispetto ai suoi occhi penetranti e allo sguardo profondo. "Bisogna guardare i gioielli giusto?" scrive qualcuno; "Bella la collana, bellissima" ironizza un altro utente. "Abbiamo guardato tutto tranne la collana Marcolì" sintetizza l'attrice Angelica Massera.