Marco Mengoni a Sanremo: tra abiti couture e diamanti spuntano le borse da 20 euro Marco Mengoni si è imposto a Sanremo con look glamour completati con gioielli preziosi. Ma ha inserito anche un tocco low cost che ha fatto impazzire i fan.

A cura di Giusy Dente

Ironico, spontaneo, preparato, leggero: Marco Mengoni sul palco di Sanremo ha portato proprio quella leggerezza di cui ha parlato in conferenza stampa, prima del gran debutto. Il cantante in quella sede ha ammesso di essere stato troppo pesante nei propri confronti in passato, di aver riservato a se stesso troppa severità. Questo lo aveva appesantito nell'anima, ma ora è un uomo diverso, libero da quelle zavorre. Il cambiamento si è palesemente visto sul fronte dell'abbigliamento: l'artista ha spiegato di aver lavorato molto su quell'aspetto, proprio per far trasparire anche attraverso i look, la gioia di vivere, la voglia di divertirsi che ha ritrovato nel tempo. "Il mio stile cresce col mio modo di vivere e di essere, soprattutto rispetto a quello che faccio durante le sessioni di terapia settimanali in cui mi confronto con me stesso. Credo che in questo momento io sembri apparentemente più giovane nel modo di vestire perché sto cercando quella parte lì, la sto tirando fuori perché per tanti anni sono stato troppo aggressivo nei miei confronti. Il mio stile segue il mio crescere come uomo" ha detto. All'Ariston, Marco Mengoni si è messo in gioco rivelandosi un artista completo, capace di cantare e intrattenere, spiccando per stile e simpatia.

Lo "strano" look di Marco Mengoni con le tracolle

Non c'è stato un vero e proprio monologo, ma c'è stato di meglio. A metà serata, Marco Mengoni ha inscenato un siparietto che ha ripercorso alcuni momenti iconici nella storia del Festival, tornando indietro nel tempo. Per farlo al meglio, si è munito di una serie di accessori utili alla causa, un'attrezzatura "a prova di Festival", per far fronte a eventuali emergenze o situazioni di rischio. C'era davvero di tutto. Il materasso era un riferimento al tentato suicidio del 1995, quando un uomo tentò di togliersi la vita gettandosi dalla balconata del teatro.

La scopa si rifaceva a quella usata l'anno scorso da Gianni Morandi, dopo la sfuriata di Blanco che aveva distrutto il palco. Le borsette, invece, richiamavano alla memoria quanto accaduto con Piero Pelù nell'edizione del 2020, quando scese in platea e rubò la pochette di una signora seduta in sala. Da quel momento, il gesto è diventato protagonista anche del Fantasanremo, diventando un bonus: si chiama proprio Bonus Pelù e vengono assegnati ben 20 punti se l'artista sottrae un effetto personale a un membro del pubblico.

Le borsette "stonavano" volutamente con l'outfit del conduttore, che nel corso dei sei cambi d'abito della serata ha sfoggiato look griffatissimi e preziosi passando da Versace a Valentino Haute Couture fino a Fendi. Ha impreziosito il tutto con le scintillanti creazioni di Tiffany&Co. in oro e diamanti. Ma per il siparietto del Sanremo Story ha messo momentaneamente da parte le griffe ed è diventato "uno di noi". Le tre borsette in questione, tutte in simil pelle e di colori diversi, non erano di un brand di lusso, bensì di un noto marchio low cost, Carpisa. Le tracolle costano appena 19,95 euro circa sul sito ufficiale e le ha scelte Mengoni autonomamente, fa sapere l'Ufficio stampa.

Come solo lui potrebbe fare, il conduttore ha mixato alla perfezione più registri risultando credibile e a proprio agio, perfettamente calato nella parte e a proprio agio. C'era l'Alta moda e quella di fascia più bassa, c'era l'impeccabilità richiesta a un conduttore ma al tempo stesso l'ironia che è realmente propria del carattere dell'artista, c'era un copione da rispettare sicuramente, ma è stato fatto con spontaneità e disinvoltura. Insomma, un mix vincente che difatti, può essere considerato a tutti gli effetti uno dei colpi meglio riusciti della serata.