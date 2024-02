Quanto valgono i preziosi gioielli sfoggiati a Sanremo da cantanti e conduttori Tra oro e diamanti, ecco quanto valgono i gioielli di lusso portati sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, sfoggiati da cantanti e conduttori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Mahmood nella serata finale

Sanremo 2024 verrà ricordato come il Festival del total black. Sarà perché è la nuance sinonimo di eleganza per eccellenza, ma è quella che la maggior parte dei cantanti in gara ha scelto per le proprie esibizioni. Alessandra Amoroso, Emma, Irama: nessuno ha resistito al fascino di intramontabile di questo colore. Unica eccezione Angelina Mango, che ha osato di più, distinguendosi col suo stile diverso da quello di tutti gli altri. Altro filo conduttore nei look degli artisti, oltre al nero, sono stati i gioielli: immancabili per un look prezioso e d'effetto. Tutti hanno puntato su Maison del lusso, sfoggiando creazioni di altissimo valore soprattutto Mahmood e Emma.

Quanto valgono i gioielli di Mahmood

Mahmood ha fatto centro su tutti i fronti: la canzone è un successo e si è imposto come icona trendy di questa edizione del Festival (benché qualcuno non abbia apprezzato il suo stile). Il cantante ha completato i suoi outfit griffati (e costosissimi) con gioielli di valore che hanno impreziosito ancora di più il look. In tutte le serate ha indossato le creazioni di Cartier. Durante la finale spiccava in particolare iconico l'anello con la pantera da 25.700 euro.

Mahmood in Valentino, gioielli Cartier (serata finale)

A questo ha aggiunto, della stessa inconfondibile linea, un paio di orecchini (da 13mila euro), tre collane (due da 3900 euro, una da 3800 e una da 9350), il Collier Trinity (da 3800 euro) e un anello (che costa 4250 euro). Ma il gioiello più prezioso del look era la Collana Panthère de Cartier in oro giallo con onice e 3 diamanti taglio brillante. Sul sito ufficiale è venduta a 38.500 euro. Il totale ammonta quindi a 80.500 euro.

Collana Panthère de Cartier

Quanto valgono i gioielli di Sangiovanni

Tiffany&Co. ha accompagnato Sangiovanni nell'avventura sanremese. Nella serata dedicata a cover e duetti, il cantante si è esibito con Aitana. Ha impreziosito il suo look con diverse creazioni della Maison. L'anello in oro giallo e diamanti della collezione Tiffany Knot costa 2600 euro. A questo ha aggiunto quello della collezione Lock da 6.050 euro, con pavé di diamanti. Ha poi optato per una parure in titanio nero, oro rosa e diamanti, composta da collana e bracciale coordinati.

Sangiovanni in GCDS, gioielli Tiffany&Co. (prima serata)

La prima non è più disponibile, il secondo costa circa 13.000 euro. Il valore totale si aggira quindi intorno ai 21.650 euro. Per il debutto, al blazer oversize del cantante spiccava invece una preziosa spilla con la croce di Malta da ben 25.800 euro abbinata a ben quattro anelli, per un valore totale pari a 53.050 euro.

Spilla della Croce di Malta, Tiffany&Co.

Quanto valgono i gioielli di Emma

Emma in finale ha sfoggiato un look total black in pelle firmato Ferrari, completato con gioielli di carattere. Si tratta di una collana e un anello appartenenti a una delle linee più famose di Tiffany&Co., quella che porta il nome di Elsa Peretti.

Emma in Ferrari, gioielli Tiffany&Co. (serata finale)

Per la serata conclusiva della kermesse, la cantante ha puntato sulla Collana Claw e l'Anello Cabochon, entrambi in oro giallo e impreziositi da giada verde. Costano rispettivamente 19.600 e 5.550 euro per un totale di 25.150 euro.

Collana Elsa Peretti Claw, Tiffant&Co.

Quanto valgono i gioielli di Angelina Mango

Angelina Mango sul palco dell'Ariston ha portato con sé delle collanine con perline colorate dal valore affettivo e dei gioielli d'oro. Le prime sono di Collanine Colorate e sono accessori che richiamano il testo della sua canzone, dunque non poteva non sfoggiarle in tutti i look delle serate sanremesi. A queste ha aggiunto le creazioni firmare Atelier VM in oro giallo 18kt. La collana Milano costa 1.200 euro, l'anello New York in costa 280 euro, l'anello Jolly da 170 euro e l'anello Dea da 135 euro. Qui il valore totale arriva a 1505 euro.

Angelina Mango in Etro, gioielli Collanine Colorate

Marco Mengoni

Decisamente preziosi anche i gioielli portati sul palco dell'Ariston da Marco Mengoni, co conduttore della prima serata del Festival. Lui ha scelto diverse Maison per i suoi cambi look, sfoggiando le creazioni di Emporio Armani, Versace, Valentino, Fendi, Valentino Haute Couture. Tiffany&Co. lo ha accompagnato nell'avventura sanremese. Al momento dell'ingresso in scena, Marco Mengoni indossava una collana, un anello e un paio di orecchini in oro bianco, oro giallo, platino e diamanti. I prezzi, sul sito ufficiale della Maison, sono rispettivamente 57.800 euro, 8.950 euro e 4350 euro. Il totale da capogiro è quindi 71.100.

Marco Mengoni in Emporio Armani, gioielli TRiffant&Co.

Quanto valgono i gioielli di Lorella Cuccarini

Lorella Conduttrice è salita sul palco dell'Ariston come co conduttrice nella quarta serata. Ha scelto di indossare gioielli Pomellato in oro bianco, oro rosa e diamanti abbinandoli al primo look della serata. In particolare si tratta della collana Catene abbinata al bracciale Nudo (da 26.800 euro) e all'anello Nudo (da 16.500 euro). Il totale supera dunque i 43.300 euro.

Lorella Cuccarini in Dolce&Gabbana vintage, gioielli Pomellato