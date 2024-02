Mahmood con le pantere a Sanremo: quanto vale il suo prezioso anello Mahmood si è esibito con I Tenores di Bitti sulle note di Come è profondo il mare durante la serata cover di Sanremo 2024. In quanti hanno notato i suoi gioielli pantera? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2024 è arrivato alla sua serata più attesa, quella delle cover, in occasione della quale tutti i Big in gara si sono esibiti con degli ospiti speciali in esclusivi duetti. Tra le esibizioni più attese c'era quella di Mahmood con I Tenores di Bitti sulle note di Come è profondo il mare, l'iconica canzone di Lucio Dalla. Se nelle scorse puntate il cantante ha lasciato trionfare il glamour tra gilet in stile worker e tacchi alti, ora ha optato per un insolito stile minimal ma senza rinunciare a un tocco scintillante e prezioso: ecco quanto valgono le sue pantere.

Il look minimal di Mahmood

Mahmood è tra gli artisti più stilosi della 74esima edizione del Festival di Sanremo e lo ha dimostrato fin dalla sfilata sul red carpet, dove era apparso super fashion con corsetto e dente d'oro.

Mahmood con I Tenores di Bitti

Nella serata dei duetti ha preferito un completo minimal in total black ma è riuscito lo stesso a distinguersi col suo animo glamour. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a una camicia di raso (tutto Dolce&Gabbana), l'ha portata spuntata sul petto, così da lasciare in vista i muscoli scolpiti. Ha rinunciato alle treccine nella terza serata ed è tornato alla chioma leggermente mossa con qualche riccio che gli cade sui lati del viso.

Mahmood in Dolce&Gabbana

Quanto valgono i gioielli di Mahmood

A fare la differenza nel look di Mahmood sono stati i gioielli, tutti firmati Cartier. Oltre agli auricolari personalizzati, a una delle orecchie ha sfoggiato un orecchino della collezione Panthère, per la precisione il modello in oro giallo, lacca nera, granati tsavorite, onice e 5 diamanti taglio brillante.

Anello Panthère de Cartier

Il prezzo? La coppia di preziosi sul sito ufficiale della gioielleria viene venduta a 13.000 euro. Il pezzo forte però è l'anello traforato, il Panthère de Cartier in oro giallo, granati tsavorite e onice. Anche in questo caso di tratta di un gioiello tutt'altro che economico, il suo valore è infatti di 25.700 euro.