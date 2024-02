Qual è uno dei look più costosi di Sanremo 2024: vince Mahmood col gilet di pelle Uno dei look più costosi di Sanremo 2024? Quello tutto di pelle sfoggiato da Mahmood durante la prima serata: ecco quanto valgono abiti e accessori del cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2024 si è appena concluso ma, nonostante ciò, se ne continua a parlare, basti pensare al fatto che le foto e i video degli artisti in gara tengono ancora banco su tutti i media nazionali. Al di là delle polemiche sul "caso Geolier" e sullo "stop al genocidio" di Ghali, ad attirare le attenzioni del pubblico sono soprattutto i look che i Big in gara hanno sfoggiato sul palcoscenico dell'Ariston durante le diverse serate. Quest'anno se ne sono viste davvero di tutti i colori, dai collant che celebrano l'amore queer di BigMama alla giacca con gli orsetti di Dargen D'Amico. È stato però Mahmood a sfoggiare uno degli outfit più costosi del Festival: ecco quanto valgono gli abiti e gli accessori scelti per il debutto.

Lo stile glamour di Mahmood a Sanremo

Mahmood si è classificato al quinto posto con Tuta Gold e, al di là dell'innegabile talento che da sempre lo contraddistingue, a rendere l'esperienza sanremese ancora più incredibile è stato il suo armadio da sogno. Corsetto e dente d'oro per il green carpet, pantaloni a zampa e tacchi per la seconda esibizione, gioielli con le pantere per la serata duetti e pantaloni di paillettes dorati per la finale: il cantante ha dato ancora una volta prova di essere l'icona glamour della musica italiana. È stato però durante la prima puntata che ha sorpreso il pubblico con uno degli outfit più costosi del Festival. Vestito Prada dalla testa ai piedi, ha rinunciato ai classici completi classici, optando per uno stile worker in total leather.

Mahmood in Prada

Quanto valgono abiti e accessori di Mahmood

Il capo chiave del look di pelle di Mahmood a Sanremo è il gilet cargo di Prada, un modello dall'effetto vintage che fonde design e funzionalità con le sue multi-tasche sul davanti. Quanto costa? Sul sito ufficiale di Prada viene venduto a 5.200 euro.

Gilet cargo di Prada

Pantaloni coordinati, maglietta aderente e a collo alto e stivaletti Chelsea Monolith in pelle spazzolata (prezzo 1.180 euro): nell'outfit total Prada di Mahmood non è mancato un tocco prezioso con l'iconico orologio Panthère de Cartier in oro giallo. Quanto vale? 29.200 euro. Naturalmente Mahmood non è stato l'unico a sfoggiare un look tanto costoso, anzi, probabilmente tra abiti custom e di Alta Moda sono stati diversi gli artisti che lo hanno superato, i capi da lui indossati sono semplicemente tra i pochi in vendita.

Mahmood con orologio Cartier