Il ritorno di Noemi col nude look: annuncia il nuovo singolo con l’abito trasparente

A cura di Valeria Paglionico

Noemi è tornata e sembra essere pronta per ricominciare a scalare le classifiche nazionali. Dopo aver rivelato che condurrà l'edizione del Concerto del Primo Maggio di Roma insieme a Ermal Meta, ha dato ai fan una nuova e attesissima notizia: il 26 aprile sarà disponibile sia in radio che su tutte le piattaforme digitali il singolo inedito intitolato Non ho bisogno di te, primo lavoro a due anni dalla sua ultima uscita discografica che anticipa anche un tour estivo che la vedrà esibirsi nelle principali città italiane. Quale migliore occasione di questa per stravolgere il suo stile e seguire la tendenza più gettonata di stagione?

Noemi nuda sulla copertina del nuovo singolo

Non ho bisogno di te è il nuovo singolo di Noemi che racconta quanto sia importante rinnovarsi ed evolvere, così da diventare la parte migliore di sé. La cantante ha sperimentato tutto sulla sua pelle diventando protagonista di un percorso che l'ha portata a scoprire la sua identità, ad accettarsi così com'è e a maturare. Questa rivoluzione estetica e professionale non poteva che essere accompagnata da una trasformazione di stile: ha detto addio ai lunghi abiti da sera, ai tailleur formali e alle silhouette oversize, ora punta tutto sulla sensualità. Ad accompagnare la hit, infatti, sono due foto all'insegna della femminilità. Nella prima la cantante è nuda e con i capelli rossi lunghi e ondulati che le cadono sulle spalle, nella seconda, invece, osa con le trasparenze, seguendo uno dei trend più in voga del momento.

La copertina di Non ho bisogno di te

L'abito nudo di Noemi

Sulla copertina del nuovo singolo Noemi si è trasformata in una vera e propria dea. Ha osato con un nude look super sensuale, sfoggiando un abito in tulle trasparente sui toni del marrone. Si tratta di un modello fasciante e sinuoso che ha messo in risalto la silhouette impeccabile: è smanicato, ha un maxi spacco laterale e una profonda scollatura che rivela l'assenza del reggiseno.

L'abito nudo di Noemi

Per completare il tutto la cantante ha optato per un make-up dai toni naturali leggermente più marcato sugli occhi e su una piega in stile "Venere", ovvero con i capelli extra long portati ondulati e a effetto bagnato. Nel video che accompagnerà la canzone rimarrà fedele a questo stile trendy e iper femminile?