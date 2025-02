video suggerito

Fedez tra moda e musica: dopo Sanremo è alle sfilate di Milano in total black Fedez, grande amico di Donatella Versace, ha preso parte alla sfilata della Maison alla Milano Fashion Week. Del brand erano i look sfoggiati a Sanremo 2025. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

340 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'esperienza di Fedez al Festival di Sanremo non è cominciata nel migliore dei modi, visto che proprio in quei giorni si è trovato al centro di un pesante gossip dovuto alle rivelazioni di Fabrizio Corona. Il rapper era sul punto di rinunciare, ma ha trovato la forza di partecipare alla gara ottenendo anche un grande successo con la canzone Battito: non solo il brano si è classificato al quarto posto, ma è ancora tra i più ascoltati a distanza di giorni dalla fine della kermesse. Sul palco dell'Ariston il cantante ha indossato i look di una delle sua Maison preferite: Versace. Non poteva quindi mancare alla sfilata della sua amica Donatella Versace. Presenti anche Elodie e Marco Mengoni.

Fedez torna alla sfilata di Donatella Versace

Fedez è una presenza fissa alle sfilate di Donatella Versace. Con la stilista il rapporto non è solo professionale: c'è un'amicizia. Lei gli è stata molto vicino nel periodo di crisi coniugale con Chiara Ferragni, culminato poi con la separazione. Ora attendono solo il divorzio. Il rapper era allo show di febbraio 2024, poco dopo lo scoppio del caso Balocco: a differenza sua in quell'occasione l'influencer aveva disertato tutti gli show. Era anche nel front row della sfilata dello scorso settembre, stavolta però non da solo: ad accompagnarlo, il fedele cane Silvio. I due si erano vestiti coordinati per l'occasione speciale.

Il look di Fedez alla Milano Fashion Week

Donatella Versace alla Milano Fashion Week attualmente in corso ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2025-26. Fedez è tornato nuovamente a dimostrare il suo affetto e sostegno all'amica stilista. Non poteva essere altrimenti, visto il loro legame umano e professionale. La Maison ha firmato gli outfit sanremesi di Fedez nel 2021, una serie di look tutti dedicati alla famiglia. La Casa di Moda si è occupata anche dei look del Festival 2025 appena concluso. Il rapper ha puntato su una serie di completi neri: il total black era perfetto per enfatizzare il tema della sua canzone, la depressione. Outfit completamente dark anche per lo show.