Fedez senza Chiara Ferragni alla sfilata di Versace: il look del rapper alla Milano Fashion Week Fedez ha preso parte da solo alla sfilata Autunno/Inverno 2024-25 di Versace, visto il suo legame personale con la designer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez e Donatella Versace

Fedez torna a farsi vedere in pubblico (da solo) a poco più di 24 ore di distanza da quando lo scoop di Dagospia ha fatto il giro del web. La notizia, riportata dal sito di Roberto D'Agostino, della separazione tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni non è stata confermata da nessuno dei due diretti interessati. Quello che sappiamo è che Fedez avrebbe lasciato la casa di Citylife a Milano, dove la coppia vive con i figli Leone e Vittoria, domenica scorsa dopo una lite. Oggi, a poche ore dalle sue prime parole, rilasciate a Pomeriggio Cinque, sulla possibile crisi, il cantante ha preso parte alla sfilata della collezione Autunno/Inverno 2024-25 di Versace in occasione della Milano Fashion Week, vista la sua personale amicizia con la designer italiana. Chiara Ferragni, invece, ha deciso di non partecipare alle sfilate della Settimana della moda milanese, come aveva fatto anche in occasione della Fashion Week Uomo.

Il look di Fedez alla sfilata di Versace

Il rapper è arrivato da solo allo show di Versace, come aveva annunciato nelle parole rilasciate ai microfoni di Pomeriggio Cinque. Pochi giorni fa, Fedez aveva postato delle storie su Instagram insieme a Donatella Versace, sua grande amica, dove ironizzava sulla preparazione della sfilata: "Stiamo preparando la sfilata, un vestito lo faccio io". Allo show della Maison la coppia ha in passato preso parte insieme, visto il legame di Ferragni e del marito con la designer. Stavolta, invece, dell'imprenditrice nessuna traccia. Per l'occasione il rapper ha un indossato un total look Versace composto da una semplice t-shirt nera con fila di bottoncini abbinata a un paio di pantaloni sartoriali color Terra di Siena; ha completato il look con un paio di ankle boots neri.