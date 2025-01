video suggerito

Le vacanze in nero di Diletta Leotta ed Elodie: la foto in coordinato con Loris Karius e Andrea Iannone Per dare il via a un anno che le vedrà grandi protagoniste, Diletta Leotta ed Elodie hanno organizzato una vacanza insieme ai loro compagni Loris Karius e Andrea Iannone. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze di Natale sono ormai finite ma, complice il fatto che la prima settimana lavorativa dell'anno è cominciata con l'Epifania, sono moltissimi coloro che hanno prolungato il periodo di ferie fino al weekend. È il caso di Diletta Leotta ed Elodie che, alla vigilia di un anno che le vedrà grandi protagoniste tra le partite di Serie A e il Festival di Sanremo, hanno deciso di concedersi una "fuga" dalla normale quotidianità insieme ai loro compagni di vita, Loris Karius e Andrea Iannone. Quale migliore occasione di questa per posare in coordinato?

L'amicizia tra Diletta Leotta ed Elodie

Non è una novità che Diletta Leotta ed Elodie siano grandi amiche, anzi, hanno spesso parlato del rapporto affiatato che le lega ormai da anni. Sui social, però, solo di rado hanno posato fianco a fianco, lo hanno fatto ad esempio in occasione di un allenamento all'aria aperta post vacanze estive e naturalmente al matrimonio della conduttrice, scatenando l'entusiasmo dei fan che amano entrambe. Ora sono tornate a organizzare un'esperienza insieme: una vacanza "a quattro" nella prima settimana lavorativa del nuovo anno. Probabilmente con Loris Karius e Andrea Iannone sono volate sulla neve ma hanno preferito non rivelare ulteriori dettagli sulla questione, l'unica cosa certa è che si sono concesse una foto "a doppia coppia".

La vacanza a "doppia coppia"

I look di coppia di Elodie e Diletta Leotta sono dark

Sullo sfondo di un albero di Natale perfettamente illuminato Diletta Leotta ed Elodie hanno posato con Loris Karius e Andrea Iannone. Che si tratti di un caso o di un dettaglio di stile voluto, i quattro hanno approfittato della vacanza insieme per vestirsi in coordinato. Per loro tutti look dark: in primo piano ci sono le due donne che, super sorridenti, sfoggiano dei make-up dai toni semplici, mentre sullo sfondo appaiono i loro compagni (Loris con una giacca di pelle, Andrea con la barba incolta). Il viaggio di coppia sarà una piccola "fuga dalla realtà" che le due star si sono concesse prima di un anno che si preannuncia già ricco di impegni lavorativi?

