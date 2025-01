video suggerito

Diletta Leotta inizia il 2025 sulla neve: il look coordinato con la figlia Aria Diletta Leotta e Loris Karius stanno trascorrendo i primi giorni dell’anno in Austria insieme ad Aria, la loro bambina: per una giornata tra sci ed escursioni sulla neve, mamma e figlia hanno sfoggiato entrambe un look bianco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta

Per 2024 è stato un anno da ricordare. La conduttrice, infatti, si è sposata al giugno con Loris Karius, già padre di sua figlia Aria, che ad agosto ha compiuto un anno. Anche dal punto di vista lavorativo ci sono state novità importanti, con la conduzione de La Talpa, che, tuttavia, non ha registrato gli ascolti attesi. Nel frattempo, però, Leotta ha continuato a raccontare la Serie A dai principali campi della massima serie italiana, sfoggiando look di tendenza e sfidando il dress code. Per cominciare il 2025, Diletta Leotta ha deciso di partire con il marito Loris Karius e la figlia Aria per l‘Austria: la famiglia, infatti, ha scelto di festeggiare il nuovo anno sciando a Kitzbühel, città alpina vicino Innsbruck. Prima neve dell'anno anche per la figlia, che si è divertita a giocare con lo slittino. Mamma e figlia hanno sfoggiato look coordinati perfetti per l'inverno.

Le vacanze sugli sci di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius hanno trascorso il Capodanno a Milano per poi partire per le montagne austriache, dove stanno trascorrendo qualche giorno sulla neve. Per una passeggiata tra i prati innevati la conduttrice ha indossato una pelliccia fluffy bianca e un cappello in lana fucsia. Il look bianco ottico era completato da un paio di pantaloni bianchi e abbinati a un paio di scarponi da neve.

Diletta Leotta e la figlia Aria

Anche la bambina ha indossato una tuta da neve imbottita bianca firmata Moncler abbinata un cappello multicolor sulle sfumature del rosa, proprio come quello della mamma.

La figlia di Diletta Leotta e Loris Karius

Nelle foto condivise su Instagram dalla conduttrice è possibile vedere Karius e Leotta che giocano con il piccolo slittino immersi in un paesaggio innevato quasi da fiaba.

La tuta bianca da neve della figlia di Diletta Leotta