Diletta Leotta, il look autunnale è con stivali cuissard e gioielli da 19mila euro

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Per Diletta Leotta è stata una settimana pieni di impegni lavorativi. Martedì, infatti, ha debuttato con la nuova edizione de La Talpa e sabato sera è tornata sui campi di serie A per condurre il pre e il post partita del derby tra Juventus e Torino. Come spesso accade la conduttrice ha scelto un look con mini dress e stivali cuissard, un abbinamento che slancia ed evidenzia la silhouette di Diletta Leotta: una combinazione simile l'aveva scelta per un'altra partita di serie A e anche durante la vacanza a New York con Loris Karius. Con l'arrivo dell'inverno gli stivali sopra il ginocchio sono in pelle, perfetti per questa stagione, e da abbinare con mini abiti o mini gonne. A risaltare, però, sono soprattutto i gioielli indossati dalla conduttrice.

Il look autunnale di Diletta Leotta

Diletta Leotta scende in campo indossando i colori autunnali. Per il derby della Mole indossa un mini dress firmato Dhruv Kapoor, brand indipendente fondato dall'omonimo designer indiano. L'abito sui toni del grigio tortora presenta maniche lunghe e uno scollo a girocollo: la texture è impreziosita da una serie di motivi floreali verdi composte da tante piccole paillettes e perline che ricordano forme naturali. La vita è accentuata grazie a una cintura borchiata.

Diletta Leotta durante il derby di Torino

Il look è completato da un paio di stivali cuissardes sopra il ginocchio effetto pantalone: si tratta del modello Tetrix nero di Vic Matié venduto sul sito del brand a 499 euro. Un paio di scarpe combat e contemporanee in contrasto con la silhouette più tradizionale dell'abito. A esaltare questo look, però, è la parure di gioielli scelta insieme al suo stylist Nicolò Grossi.

Il look di Diletta Leotta

I gioielli scelti da Diletta Leotta, messi in risalto da una coda alta, sono firmati EÉRA, brand italiano fondato da Chiara Capitani and Romy Blanga. Diletta Leotta sfoggia due modelli diversi: da un lato possiamo riconoscere il modello Chiara Big Full Pavé, un orecchino in oro bianco 18 carati con pavé di diamanti che riprende la forma di un moschettone. Questo modello costa 5300 euro sul sito del brand italiano.

Chiara Big Full Pavé indossato da Diletta Leottaa

Dall'altro lato, Diletta Leotta indossa due orecchini a forma di chiave, uno nero e l'altro bianco: si tratta del modello Key Big Full Pavè in oro bianco e tempestato di diamanti. Ognuno degli orecchini costa 6790 euro. Un parure da 18.800 euro davvero preziosa che illumina il volto della conduttrice.

Gli orecchini a forma di chiave firmati EÉRA