Tatuaggio di coppia per Diletta Leotta e Loris Karius: è una dolce dedica alla figlia Aria Diletta Leotta e Loris Karius hanno approfittato del viaggio a Berlino per rendere ancora più indissolubile il loro legame. Hanno fatto un tatuaggio di coppia che "nasconde" una dolce dedica alla figlia Aria.

Diletta Leotta e Loris Karius sono più uniti e affiatati che mai: dopo essere diventati genitori lo scorso agosto, ora sono pronti per compiere il grande passo del matrimonio. La proposta con tanto di maxi anello era arrivata già la scorsa estate ma la conduttrice aveva preferito tenere tutto top secret, così da godersi un momento tanto emozionante lontana dai riflettori. Ora, stando alle indiscrezioni, i preparativi per le nozze sarebbero partiti: dovrebbero tenersi in Sicilia il prossimo agosto ma al momento non è stato ancora scelto l'abito da sposa. La cosa certa è che i due futuri sposi hanno voluto imprimere sulla pelle un nuovo simbolo del loro legame indissolubile: ecco di cosa si tratta.

Diletta Leotta fa un nuovo tatuaggio a Berlino

Nelle ultime ore Diletta Leotta si è servita dei social per documentare il suo viaggio a Berlino, città in cui si è "riunita" a Loris Karius. Oltre ad aver portato le attenzioni dei fan sul look in stile motociclista che ha sfoggiato tra le strade della capitale tedesca, si è anche lasciata immortalare tra le "grinfie" del tatuatore al motto di "New Tattoo". È apparsa stesa sul lettino con l'avambraccio scoperto e la mano "libera" che tiene stretta quella del compagno ma solo in un post ad hoc ha rivelato il risultato finale, accompagnando le foto alla didascalia "A lot of fun, love and beautiful tattoos in Berlino".

Diletta Leotta mentre fa il tatuaggio

Il tattoo dedicato alla piccola Aria

Cosa raffigura il nuovo tatuaggio di Diletta Leotta? Una dedica alla piccola Aria, la figlia che ha avuto da Loris Karius la scorsa estate. Si è lasciata imprimere sull'avambraccio il nome della piccola in caratteri corsivi e sotto la sua data di nascita, il 16.08.2023.

Il tatuaggio di coppia

Il dettaglio dolcissimo che ha sorpreso tutti è che anche Loris Karius ha fatto lo stesso tattoo ma sulla mano (visto che ha già le braccia coperte dall'inchiostro indelebile). Insomma, i due sono innamoratissimi e ora porteranno per sempre sulla pelle il nome della persona più importante della loro vita che ha contribuito a rendere il rapporto indissolubile ed eterno.