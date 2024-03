Diletta Leotta a Berlino con la giacca da motociclista da quasi 10mila euro La conduttrice di DAZN è volata nella capitale tedesca per trascorrere qualche giorno da turista. Look comodo per la presentatrice, che ha optato per un chiodo in pelle oversize. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

124 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta in Balenciaga

Diletta Leotta sta trascorrendo qualche giorno a Berlino. Dopo essere stata ospite a Stasera c'è Cattelan, la conduttrice di DAZN è partita alla volta della capitale tedesca, dove sta visitando i luoghi di maggiore interesse e assaggiando il cibo tipico. Non si sa con chi abbia scelto di fare questo viaggio, probabilmente con il compagno Loris Karius, con cui ha avuto una figlia nell'agosto dello scorso anno, Aria, che ha di recente compiuto 7 mesi. La coppia convolerà a nozze a giugno, dopo una proposta fatta l'estate scorsa. Tra un giro tra i graffiti del muro di Berlino e un tour gastronomico, la conduttrice ha dovuto scegliere un outfit comodo per dedicarsi alla sua attività da turista, niente tacchi alti né abiti troppo sfarzosi, ma un look semplice e versatile, con cui però non rinuncia allo stile.

Diletta Leotta in Balenciaga

Il look di Diletta Leotta tra le strade di Berlino

Berlino è la città della techno, dei rave party e di una moda alternativa che sta prendendo sempre più piede anche fuori dalla città del Muro. Cool, ribelle, un po' street, dai rimandi brutalisti proprio come la città dove nasce, quale posto migliore per testare una nuova immagine e un nuovo stile?

Diletta Leotta in Balenciaga

Diletta Leotta sceglie così un paio di jeans viola e una maglietta crop bianca, il vero tocco di stile è il capospalla: un modello biker nero con dettagli verde fluo di Balenciaga. La Giacca Racer Unity Sports Icon in pelle di toro leggera semilucida nera fa parte del look 54 della collezione Estate 2024 della Maison di Kering e ha un valore di quasi 10mila euro. La mise è stata completata da un paio di occhiali da sole neri, dalla montatura squadrata in pieno stile berlinese.