Diletta Leotta a Stasera c’è Cattelan: i jeans da avere in primavera sono quelli di paillettes Diletta Leotta è stata l’ospite speciale della puntata di ieri di Stasera c’è Cattelan. Sul palco ha inaugurato la stagione primaverile in total denim, sfoggiando un originale jeans coperto di paillettes. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta è diventata mamma lo scorso agosto, ha messo al mondo la piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius che proprio di recente ha festeggiato i 7 mesi di vita. Sebbene continui a lavorare regolarmente con Dazn, la vita della conduttrice è cambiata in modo drastico, soprattutto perché la bimba è un'assoluta priorità. Oltre a seguire le partite di Serie A, ha anche lanciato un podcast tutto suo dedicato alla maternità, Mamma Dilettante. Ieri ne ha parlato a Stasera c'è Cattelan, il programma di Rai 2 in cui ha ricoperto i panni di ospite speciale in compagnia del suo cagnolino Lillo: ecco cosa ha indossato per l'apparizione televisiva.

Diletta Leotta dà il via alla primavera in total denim

Ieri è cominciata ufficialmente la primavera 2024 e Diletta Leotta l'ha inaugurata con un'ospitata a Stasera c'è Cattelan. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Da sempre appassionata di moda, anche questa volta la conduttrice è riuscita a influenzare le tendenze della bella stagione. La mania che, stando alla sua scelta fashion, tornerà a spopolare nei prossimi mesi? Quella del total denim, anche se in una versione scintillante con le paillettes. Seguita dallo stylist Nicolò Grossi, Diletta ha sfoggiato uno dei look della collezione Primavera/Estate 2024 di Philosophy di Lorenzo Serafini.

Diletta Leotta in Philosophy di Lorenzo Serafini

Il look scintillante di Diletta Leotta

Il look total denim di Diletta Leotta è tempestato di paillettes termoadesivate che hanno aggiunto un tocco brillante al classico tessuto jeans.

Leggi anche Diletta Leotta in jeans alle sfilate: torna alla Fashion Week dopo la nascita di Aria

Philosophy di Lorenzo Serafini, collezione S/S 2024

Ha abbinato un paio di pantaloni oversize a vita bassa a un gilet crop coordinato, un modello con delle taschine sul petto (prezzi rispettivamente di 675 e 465 euro). Per completare il tutto ha scelto una camicetta in cotone jacquard bianca decorata con delle voluminose ruches dal mood romantico (695 euro). Non sono mancate le maxi zeppe e le collane preziose e sparkling. Diletta ha poi lasciato i capelli sciolti, mettendo in risalto il nuovo colore biondo scuro: in quante prenderanno ispirazione dal suo look per la primavera?

Il look total denim di Diletta Leotta