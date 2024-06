video suggerito

Tutti pazzi per il total denim: da Chiara Ferragni ad Annalisa, i look estivi sono jeans su jeans Il double denim, o total denim, è il look da sfoggiare per la Primavera/Estate 2024: le star abbinano jeans su jeans creando outfit grintosi o super chic a cui ispirarsi per l'arrivo della bella stagione.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni e Annalisa

Che il denim fosse uno dei must have della Primavera/Estate 2024 lo si era capito già delle passerelle che hanno sfilato lo scorso ottobre. Ora a confermare questo predominio di capi color blu jeans ci pensano le star: da Chiara Ferragni ad Annalisa, passando per Elisabetta Canalis e Charlotte Casiraghi sono tante le celebrities che scelgono il denim per il look estivi. A dominare non sono soltanto i jeans, capo evergreen e versatile, ma anche il cosiddetto double denim, o total denim, ossia l'abbinamento di più indumenti realizzati con la celebre tela, lanciato dalla cantante Beyoncé in occasione del suo nuovo album Cowboy Carter.

Il denim protagonista dell'estate 2024

Il double denim si impone come una delle tendenze più amate dell'anno in corso legandosi a un altro trend: quello del countrycore, ossia il ritorno dell'estetica country trainata dal disco di Beyoncé. Nel look del suo Cowboy Carter, la regina del pop sfoggia interi outfit in denim, abbinando camicie e jeans della stessa texture. Anche in Italia il double denim ha conquistato le star, Chiara Ferragni in primis. Pochi giorni fa, l'influencer ha indossato una camicia oversize e sopra una mini in denim, giocando non solo con il total denim ma anche con la tendenza del layering ossia quel trend che vede capi che potrebbero essere indossati anche da soli abbinati con altri indumenti, come per esempio i vestiti con i jeans.

Chiara Ferragni

Tra le star amanti dei look total denim c'è sicuramente Annalisa, una delle artiste protagoniste di questa estate con la sua Storie Brevi, cantata insieme a Tananai. Durante una delle esibizione di quest'estate, la cantante ha abbinato una giacca oversize tempestate di perle e cristalli un paio di shorts effetto denim: il look "jeans su jeans" è ultimato con un paio di stivali con maxi tacco al ginocchio, che riprendono l'estetica disco anni Sessanta. Un variante estiva per interpretare la tendenza dell'anno.

Annalisa con un look double denim

La tendenza "jeans su jeans", però, spopola anche oltreoceano. Elisabetta Canalis, ormai residente a Los Angeles, per una serata in discoteca sfoggia un look casual senza rinunciare al total denim: il corsetto con zip centrale, simile a molti modelli realizzati da Mugler, si abbina a un paio di jeans scuri. Si tratta di un look ideale sia per la sera che per le giornate estive, giocando con il lato più sensuale del total denim.

Elisabetta Canalis

Anche i reali non resistono al fascino del total denim. La figlia di Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi, in occasione del Gran Premio di Monaco di Formula 1, ha optato per un look double denim glamour ed elegante, perfetto per una domenica dedicata allo sport e dimostrando come il jeans possa essere una tela super regale. Soprattutto se abbinata con un paio di Mary Jane firmate Chanel.

Charlotte Casiraghi