Annalisa e Tananai annunciano il singolo dell’estate con canotta e reggiseno Annalisa e Tananai lanciano “Storie Brevi”, singolo estivo in cui duettano insieme e che uscirà il prossimo 5 giugno: l’annuncio con look minimal e romantico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Annalisa e Tananai

La scena musicale italiana è in fermento con l'arrivo dell'estate. Dopo Elodie, BigMama insieme ad Alessandra Amoroso, anche Annalisa annuncia il suo singolo per la stagione estiva in collaborazione con Tananai. Storie Brevi è il titolo del brano canteranno insieme e che il duo ha annunciato pubblicando una foto in bianco e nero sui loro profili Instagram facendo impazzire i fan e non solo.

Storie Brevi: Annalisa e Tananai in bianco e nero

Che sia una ballata o un pezzo che ci farà ballare ancora non possiamo saperlo. Quello che è certo è che la notizia dell'uscita di Storie Brevi, il singolo estivo di Tananai e Annalisa, ha mandato in visibilio i social e non solo. Per l'occasione i cantanti hanno posato per uno scatto in bianco e nero con dei look in perfetta sintonia con l'atmosfera romantica della foto. Annalisa, il cui styling è curato come sempre da Susanna Ausoni, sceglie un blazer che si abbina a un crop top triangolare che lascia visibile il suo tatuaggio a conchiglia sul petto. La cantante di Sinceramente sceglie poi guanti in pizzo e la coppola, due accessori un po' retro che ben si armonizzano anche con il look di Tananai.

Annalisa e Tananai

Il cantante di Tango sembra uscito da un ritratto dei primi del Novecento: il look minimal, curato dal suo stylist Nick Cerioni, è composto da una semplice canotta bianca e un pantalone sartoriale, presumibilmente nero. La notizia della canzone è stata accolta con sorpresa dai fan anche se, pochi giorni fa, Annalisa e Tananai avevano seminato alcuni indizi: sui social era stato pubblicato proprio da loro uno scambio di battute dopo il duetto sulle note di Tango durante il concerto di Annalisa all'Arena di Verona. Tananai salutava la folla dicendo: "Sarebbe bello fare una canzone insieme un giorno", lasciando intuire una collaborazione in uscita tra i due.