video suggerito

Alessandra Amoroso e BigMama in total black: look coordinati per annunciare la collaborazione Quale sarà il singolo dell’estate? È in arrivo quello di BigMama e Alessandra Amoroso, alla loro prima collaborazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

199 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Amoroso e BigMama

L'estate tarda ad arrivare, almeno dal punto di vista climatico. Dal punto di vista musicale c'è grande fermento e c'è aria di grosse novità in arrivo. In questo periodo gli artisti si preparano a sfornare i loro singoli estivi, per aggiudicarsi il titolo di "tormentone": è il brano che domina per tutto il periodo estivo, quello più ballato nelle feste in spiaggia, quello canticchiato sotto l'ombrellone, quello virale sui social e che nessuno riesce a togliersi dalla testa per settimane intere. L'anno scorso è toccato a The Kolors dominare incontrastati, ma se l'è cavata molto bene anche Annalisa. A chi toccherà nell'estate 2024? Qualcosa bolle in pentola per Alessandra Amoroso e BigMama.

Il progetto di Alessandra Amoroso e BigMama

Le due artiste sono reduci da una fortunata partecipazione al Festival di Sanremo. Per Alessandra Amoroso la kermesse ha segnato il ritorno alla musica dopo un periodo di assenza, un ritorno in grande stile e con un restyling che vuole proprio rappresentare la sua rinascita più forte delle offese e delle cattiverie dette sul suo conto. La seconda ha conquistato l'Ariston con la sua carica, un'energia da vendere che ha saputo trasmettere senza risparmiarsi. Ha portato in gara un brano ispirato alla sua esperienza personale, alla sua storia e ha cantato la forza delle donne, per dimostrare che è possibile realizzare i propri sogni anche quando tutti cercano di abbatterti e dirti il contrario.

Alessandra Amoroso e BigMama

Le due artiste hanno unito le forze e presto faranno ascoltare il frutto della loro prima collaborazione. Alessandra Amoroso e BigMama, infatti, hanno annunciato che presto rilasceranno il loro singolo. Sarà il tormentone dell'estate 2024? Alessandra Amoroso non è affatto nuova in questo mondo. Basti pensare alle collaborazioni con Boomdabash: è stata la regina nel 2019 e 2020 con Mambo Salentinoe Karaoke. Per BigMama, invece, è la prima volta. Le cantanti hanno avuto modo di duettare insieme in occasione del grande concerto Una Nessuna Centomila all’Arena di Verona, con cui hanno dimostrato di avere un grande feeling.

Leggi anche Chiara Ferragni, per la primavera 2024 i look sono in pelle total black

I look coordinati per l'annuncio

"Sta succedendo": con queste poche parole le artiste hanno lasciato intendere l'arrivo del loro duetto. Nella foto sfoggiano look coordinati in total black: nero per Alessandro Amoroso e stessa nuance dark, in pelle, per la collega, come sempre illuminata da vistosi gioielli e unghie extra long. Sono state il suo must anche a Sanremo e non sono affatto passate inosservate, visto che erano diverse di serata in serata e avevano sempre un significato. A quando il rilascio del singolo e del video?