Cosa c'era scritto sulle unghie di BigMama nella seconda serata di Sanremo BigMama sul palco dell'Ariston ha lanciato un potente messaggio. Persino le unghie avevano due dettagli speciali, per celebrare le donne e l'amore queer.

A cura di Giusy Dente

BigMama in Lorenzo Seghezzi

BigMama ha infiammato l'Ariston nella prima e nella seconda serata di Sanremo. La cantante si presenta per la prima volta in gara e lo fa con un brano autobiografico, scritto di getto, che ripercorre i momenti bui del suo passato. La 23enne da piccola ha subito diversi episodi di violenza, bullismo e body shaming. All'epoca reagiva chiudendosi in se stessa, covando rabbia e odio. Col tempo, però, ha capito che questo atteggiamento era solo autodistruttivo. Da questa consapevolezza è scaturita la sua rinascita, all'insegna dell'accettazione, dell'amor proprio, del girl power. Oggi è una giovane donna forte, libera e al Festival di Sanremo (dove canta La rabbia non ti basta) si sta imponendo come regina queer coi suoi look, studiati in ogni dettaglio. Unghie comprese.

Le unghie della prima serata

Per il debutto a Sanremo, la cantante ha scelto un look total black firmato Lorenzo Seghezzi, con make-up dal focus sugli occhi estremamente intenso e penetrante. Immediatamente il pubblico ha notato la scelta di portare le unghie extra long, con un'originale nail art che ha incuriosito immediatamente gli utenti dei social. Si sono precipitati a chiedere dettagli su una manicure così elaborata, con dettagli in rilievo di forma floreale. È stata realizzata da Letizia Scotelli di Unghie Supreme, che sta accompagnando BigMama nell'avventura sanremese.

La nail art di Letizia Scotelli per la prima serata

Il dettaglio sulla nail art della seconda serata

Anche nella seconda serata non potevano mancare delle unghie perfettamente integrate nel look. La cantante prima di cominciare la performance, ha fato un inequivocabile gesto femminista (che rappresenta la vagina). Poi è entrata in scena mostrando il suo outfit da suora blasfema firmato nuovamente Lorenzo Seghezzi, con cui ha celebrato la femminilità, il potere delle donne e l'amore queer. Sui collant rosso fuoco c'era scritto appunto "Queer Revolution". Le stesse parole erano riportate persino sulle unghie, anche queste con base total red e dettagli in oro e argento, tra cui anche il simbolo di Venere.

La nail art di Letizia Scotelli per la seconda serata