BigMama con la tuta a rete: “Mi vesto come mi pare” BigMama lancia il singolo per l’estate, “Mezzo Rotto”, un duetto con Alessandra Amoroso: per preparare i suoi fan alla nuova canzone, la cantante ha realizzato alcuni scatti dove sfoggia un look dark e sensuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

BigMama

BigMama sta per lanciare il suo singolo estivo. La cantante, reduce dal suo primo Sanremo, sta per lanciare il suo singolo per l'estate, Mezzo Rotto, che canta insieme ad Alessandra Amoroso. Nell'annunciare il brano le due artiste hanno sfoggiato due look coordinati che lasciano intuire il mood super aggressivo del brano. Nell'attesa la cantante campana ha stupito tutti i suoi fan con uno dei suoi look dark e glamour allo stesso tempo.

La tuta a rete total black di BigMama

Come abbiamo visto durante le sue esibizioni al Festival di Sanremo, i look di BigMama non annoiano mai. Mai minimalista, sempre portatrice di messaggi importanti e decisi, la cantante ama spesso indossare abiti dark come la tuta a rete con cui si è scattata qualche selfie per promuovere il suo nuovo brano. La tuta è firmata GCDS, il brand di Giuliano Calza, e fa parte della collezione Autunno/Inverno 2022: durante la sfilata abbiamo visto il modello nella sua versione rosa, indossata poi durante un servizio fotografico da Kylie Jenner.

BigMama in GCDS

Ora Marianna Mammone, nome all'anagrafe dell'artista, stupisce i suoi fan con la versione totalmente dark abbinata a un paio di stivali total black in pelle. La tuta effetto trasparente ha motivi geometrici lungo tutta la silhouette che la rendono un capo estremamente sexy. Il look è reso ancora più dark dalla collana a catena argento che BigMama ha scelto di abbinarci. Nel condividere le foto sul suo profilo Instagram, BigMama ha lanciato un messaggio empowering rivendicando il suo diritto a vestirsi come preferisce e con gli abiti che la fanno sentire comoda e a suo agio.

BigMama sta per lanciare il singolo estivo

Anche il make up si abbina perfettamente al look con un ombretto bronze luminoso e un eyeliner quasi bordeaux che allunga lo sguardo. Ora non ci resta che prepararci a ballare sulle note del suo nuovo brano.