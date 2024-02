Le unghie di BigMama a Domenica In: dopo Sanremo rende omaggio a Mara Venier BigMama ha partecipato a Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta e non poteva mancare nello speciale sul Festival di Domenica In. In quanti hanno notato l’omaggio a Mara Venier nascosto nelle sue unghie? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

BigMama è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024, al quale ha partecipato con la canzone La rabbia non ti basta. Sul palcoscenico dell'Ariston ha portato la sua esuberanza, la sua forza e il suo animo libero, sorprendendo con look originali e sopra le righe in ogni serata. Debutto in total black in tulle principesco (ma con le stringhe), seconda esibizione in un completo da suora blasfema con tanto di collant che hanno celebrato la cultura queen, un corpetto modellante per la cover di Lady Marmalade e un abito rosso fuoco con "la gabbia" per la finale: ad aggiungere un tocco unico e personale a ogni outfit sono state le unghie XXL, alle quale non rinuncia neppure nello speciale sanremese di Domenica In. In quanti sanno che la manicure nasconde un omaggio a Mara Venier?

Cosa c'è scritto sulle unghie di BigMama a Domenica In

Le unghie maxi di BigMama sono già entrate nella storia di Sanremo 2024, da quelle total black dai dettagli floreali in rilievo scelte per il debutto a quelle rosso fuoco che hanno celebrato il potere delle donne e l'amore queer. Per un evento importante come lo speciale sanremese di Domenica In non ha rinunciato a questo dettaglio di stile, anzi, ha proposto una nuova manicure XXL e "a tema".

Le unghie total black della prima serata

Per la domenica pomeriggio su Rai 1 la cantante ha optato per delle unghie dalla forma quadrata decorate con uno smalto metallico sfumato dal rosa al color ciliegia, arricchendole con dei micro cristalli tondi o a forma di cuore. La cosa particolare è che su ogni unghia si è fatta dipingere una lettera, così da creare la scritta "Zia Mara", un chiaro omaggio alla regina della tv.

Le unghie sfoggiate da Big Mama a Domenica In

Il messaggio nei beauty look di BigMama

A curare tutti i beauty look dal mood strong di BigMama è stata Serena Polh, make-up artist di Sephora. Intervistata da Fanpage.it, ha spiegato il percorso di bellezza ideato con l'artista, il cui obiettivo era dare vita a dei trucchi che riuscissero ad abbinarsi alla performance.

Le unghie "queer" della seconda esibizione

Le sue parole sono state: "BigMama col make-up vuole comunicare la forza delle donne che non devono stare un passo indietro, che non devono stare zitte, che hanno la possibilità di esprimersi come vogliono. Non devono per forza essere omologate". Il desiderio di non passare inosservata ha fatto sì che puntasse su uno stile appariscente fatto di eye-liner colorati, rossetti marcati e unghie XXL decorate: la cantante è stata volutamente "too much" per comunicare il suo messaggio anche col make-up.

Il look della finale di BigMama