Il make-up intenso di BigMama a Sanremo: “Comunica la forza delle donne che non stanno zitte” BigMama per il palco dell’Ariston ha scelto look aggressivi e make-up intensi, perfetti per sottolineare il messaggio che vuole comunicare con la sua musica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il make-up di BigMama nella quarta serata di Sanremo

BigMama è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone La rabbia non ti basta, in cui ha riversato tanto della sua esperienza personale. Il brano, infatti, affonda le sue radici proprio nel passato della rapper. Alle spalle, BigMama ha episodi di violenza, bullismo e body shaming, eventi che l'hanno molto segnata durante l'infanzia. La primissima, umana reazione, è stata quella di covare rabbia, odio e rancore. Ma crescendo è riuscita a liberarsi di tutta quella negatività, trasformandola in consapevolezza. Oggi è una giovane donna che non vuole rinunciare a sé stessa, che vuole vivere e amare liberamente, senza che siano gli altri a dirle come fare, facendola sentire sbagliata. La rabbia non ti basta racconta proprio la sua rinascita. Per dare potenza alle esibizioni all'Ariston ha scelto dei make-up strong perfetti, studiati con la make-up artist Serena Polh. Intervistata da Fanpage.it ha spiegato come ha lavorato con la cantante.

I look di BigMama a Sanremo 2024

Per il debutto sul palco dell'Ariston, BigMama ha scelto un look total black firmato Lorenzo Seghezzi. Le unghie hanno immediatamente attirato l'attenzione: era impossibile che passassero inosservate! E anche nella seconda serata (in versione suora blasfema) la nail art si è imposta per originalità e cura del dettaglio: erano perfettamente abbinate all'outfit. Nella quarta serata, quella delle cover, la cantante ha proposto con Gaia, La Nina e Sissi il brano Lady Marmalade. Outfit audace per lei, abbinato a un make-up intenso con eyeliner grafico nero, che ha conferito profondità e magnetismo allo sguardo. Il make-up perfetto per guardare dritto in camera con sicurezza e nessun timore.

Il make-up di BigMama nella seconda serata

Chi trucca BigMama a Sanremo

Ad accompagnare BigMama nell'avventura sanremese c'è la make-up artist Serena Polh, che a Fanpage.it ha spiegato il percorso fatto con l'artista per sviluppare dei make-up perfettamente abbinati alla performance. Ha raccontato: "Io trucco BigMama da un po', la conosco, conosco i suoi gusti, quello che vuole comunicare. Lei col make-up vuole comunicare la forza delle donne che non devono stare un passo indietro, che non devono stare zitte, che hanno la possibilità di esprimersi come vogliono. Non devono per forza essere omologate. C'è questa cosa che la donna deve essere sobria, deve passare inosservata: noi vogliamo essere too much. Ci piace non tirarci indietro. Io non la trucco per far vedere che so fare un eyeliner, la trucco perché quell'eyeliner è giusto per la sua comunicazione. Lei vuole puntare molto sullo sguardo e non le piacciono i rossetti: ho queste due linee guida. Io, hair stylist e stylist ci siamo confrontati e abbiamo cercato di creare un bilanciamento tra outfit, capelli, trucco, lavoriamo in sinergia. Poi Marianna ha sempre l'ultima parola su tutto".