Tutina in rete trasparente e stivali che mordono: il look “da ufficio” di Kylie Jenner Kylie Jenner ha condiviso sui social il suo look “da ufficio”: una tuta semitrasparente con stivali alla coscia con i denti. Il look, ancora una volta, è di un designer italiano.

Le sorelle Kardashian-Jenner sono regine di provocazione e non smettono di stupire con i loro look. La famiglia ha recentemente infiammato i tabloid a Portofino, dove Kourtney Kardashian ha sposato Travis Barker per la terza volta con una sontuosa cerimonia "griffata" Dolce&Gabbana. Tra le invitate c'era ovviamente Kylie Jenner, in un sensuale abito dei designer siciliani. Ora però è tornata al lavoro e ha condiviso su Instagram il look "da ufficio": una sensuale tutina fucsia in rete e un paio di alti stivali cuissard con i denti sul tacco.

Kylie Jenner con la tuta a rete che le copre il viso

Kylie Jenner ha stupito i fan con un look "alieno": ha condiviso alcuni scatti in cui indossa un catsuit aderente in maglia traforata color fucsia acceso. L'effetto è quello di una rete che abbraccia il corpo effetto seconda pelle, creando un sensuale effetto vedo-non-vedo. Si tratta di un modello della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di GCDS: la linea di streetwear di lusso disegnata da Giuliano Calza in pochi anni è diventato un fenomeno globale. Oggi tra i clienti del brand ci sono, per esempio, Chiara Ferragni e Dua Lipa, ma lo stilista è anche famoso per aver vestito Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021. Chi non ricorda il vestito con le conchiglie di brillanti sul seno?

Il look di Kylie Jenner è firmato GCDS

La tutina fucsia è completata da un passamontagna in rete, che Kylie Jenner indossa in alcuni scatti del servizio facendo uscire da un'apertura sulla nuca la coda di capelli corvini. Forse anche lei vuole sperimentare con la moda fetish delle maschere sul viso, come ha fatto lo scorso anno Kim Kardashian con i passamontagna firmati Balenciaga.

Kylie Jenner in GCDS

Kylie Jenner con gli stivali "che mordono"

Il dettaglio più particolare del look però è "nascosto" sul tallone. Kylie Jenner infatti indossa la tutina rosa con alti stivali lucidi, precisamente un paio di cuissard rosso fuoco. Le scarpe hanno un tacco insolito: la suola si apre in un "morso" e al posto del tacco ci sono due file di denti, una allineata al pavimento e una sotto alla suola. L'effetto finale è proprio di una creatura con le fauci spalancate e infatti Kylie Jenner ha scherzato sul look scrivendo nella caption: "Un'altra giornata in ufficio…"