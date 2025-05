David di Donatello 2025, i voti ai look: Monica Bellucci vince con la cravatta, bocciata Kylie Jenner

video suggerito

A cura di Marco Casola

Al Teatro 5 di Cinecittà di Roma va in scena la 70ᵃ edizione dei David di Donatello, cerimonia organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano, in onda su in prima serata su Rai 1. A condurre l'dizione 2025 è l'attrice Elena Sofia Ricci affiancata da Mika, mentre l'ospite internazionale più atteso è Timothée Chalamet, arrivato a Roma con la compagna Kylie Jenner per ritirare un David speciale.

Sul red carpet dell'evento hanno sfilato gli attori più celebri del cinema italiano da Monica Bellucci a Luisa Ranieri, da Pierfrancesco Favino a Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Bruni Tedeschi, tutti con indosso spettacolari abiti da gran sera. Ecco tutti i look della serata, chi ha vestito chi e i voti ai look dei David di Donatello 2025.

Elena Sofia Ricci in Giorgio Armani Privé – Voto 7 e 1/2

La conduttrice della serata sul palco appare con un abito couture di Armani, aderente e a maniche lunghe, ricoperto di paillettes nere e con maxi cut asimmetrico sulla scollatura, quest'utlimo profilato con perle e cristalli. L'attrice punta sul glam e non rinuncia allo scintillio.

Elena Sofia Ricci in Giorgio Armani Privé

Mika – Voto 6

Prima di salire sul palco Mika ha sfilato con uno smoking blu lucente dai rever scuri a contrasto. L'abito è ricoperto da una particolare fantasia a ventaglio tono su tono. Mika è elegantissimo come sempre ma il look del red carpet non ci ha stupito.

Mika

Timothée Chalamet in Tom Ford by Haider Ackermann – Voto 8 e 1/2

Total black per l'attore ospite internazionale della serata, che sul red carpet sfila con uno completo doppiopetto in velluto nero dai grossi rever appuntiti e dai profili in satin. Il pantalone leggermente a zampa, lo stivaletto ai piedi e il fiore all'occhiello rendono unico e super trendy l'outfit.

Timothée Chalamet in Tom Ford by Haider Ackermann

Kylie Jenner in Schiaparelli – Voto 5

Kylie Jenner per il suo red carpet italiano sceglie il total black, puntando su un abito aderente e scollato, intarsiato con un disegno floreale tono su tono. Senza dubbio bello l'abito ma manca quel guizzo, da lei ci saremmo aspettati qualcosa di più.

Kylie Jenner in Schiaparelli

Elio Germano in Giorgio Armani – Voto 8

Elegantissimo ed essenziale nel suo smoking nero, indossato senza camicia ma con una shirt slim dello stesso colore dell'abito. Chic e con un twist moderno.

Elio Germano in Giorgio Armani

Celeste Dalla Porta in Alessandra Rich – Voto 6-

Ancora nero per l'attrice protagonista del film Parthenope di Paolo Sorrentino, che indossa un abito dallo scollo a V, con spalline appuntite, ruche e spacco frontale, di Alessandra Rich, completando l'outfit con scarpe a punta di Jimmy Choo. Il mood da dark lady non ci convince, avremmo preferito qualcosa di più leggero e colorato.

Celeste Dalla Porta in Alessandra Rich, con scarpe Jimmy Choo e gioielli Garatti